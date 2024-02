Ibovespa recua na abertura puxado por Vale

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios nesta segunda-feira, com as ações da Vale entre as maiores pressões negativas na esteira da queda do minério de ferro na China, enquanto feriado nos Estados Unidos tende a reduzir volumes.

Às 10h05, o Ibovespa caía 0,27%, a 128.384,63 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, cedia 0,41%, a 130.275 pontos.

(Por Paula Arend Laier)