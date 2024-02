Morre Abilio Diniz: quem são os herdeiros do bilionário?

Abilio Diniz tornou-se um dos mais importantes empresários do País. Apontado como o 21º mais rico do Brasil, segundo ranking publicado pela Revista Forbes em 2023, estima-se que sua fortuna esteja em torno de US$ 2 bilhões.

Ao longo dos seus 87 anos, Abílio teve dois casamentos que resultaram em seis filhos. Quatro são fruto do seu primeiro casamento com Maria Auriluce Falleiros, e dois de sua companheira atual, a economista Geyze Marchesi.

Ana Maria Diniz, João Paulo Diniz (morto em 2022, vítima de um infarto), Pedro Paulo Diniz, Adriana Diniz, Rafaela Diniz e Miguel Diniz são os filhos que têm direto à fortuna deixada pelo empresário, que morreu de insuficiência respiratória, no último domingo (18).

Ana Maria Diniz

Ana Maria Diniz Imagem: Marcus Leoni/ Folhapress

A primogênita de Abílio Diniz é empresária e graduada em Administração. Iniciou sua carreira no Grupo Pão de Açúcar, onde ficou por 17 anos. Foi fundadora do Instituto Pão de Açúcar nos anos 90, onde se envolveu com o mundo da Educação. Em 2003, após sua saída do grupo, criou a consultoria Axialent, onde trabalhou por 10 anos.

Fundou o Instituto Península, que atua nas áreas de Educação e Esporte para aprimorar a formação de professores. É também uma das fundadoras do movimento Todos Pela Educação, parceria público-privada que visa melhorar a qualidade da educação básica no Brasil.

João Paulo Diniz

Foi um grande investidor e um empresário bilionário. Foi fundador da Componente, uma empresa de investimentos criada, em 2003, para administrar os seus diversos negócios.

João Paulo fez parte do Grupo Pão de Açúcar na década de 1990. Investidor em segmentos que iam de academias a restaurantes, João Paulo compartilhava da paixão pelo esporte e buscava inspirar as pessoas a praticarem atividade física.

Faleceu em 31 de julho 2022, aos 58 anos, vítima de um infarto. Era casado com Ana Garcia desde 2011 e teve quatro filhos, dois do seu primeiro casamento com Paula Mott (Abilio e Rafael) e dois com Ana Garcia (Eduardo e Joana).

Pedro Paulo Diniz

Pedro Paulo Diniz Imagem: Greg Salibnian/Folhapress

Pedro Paulo, de 53 anos, foi destaque no ramo automobilístico, atuando piloto de Fórmula 1. Correu pelas equipes Forti, Arrows e Sauber e chegou a trabalhar nos bastidores, mas acabou se aposentando das pistas em 2001.

Atualmente, é administrador de uma fazenda especializada em produtos orgânicos na cidade de Itirapina (SP), onde vive com a esposa Tatiane Floresti.

Abilio e a filha Adriana Diniz Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Adriana Diniz

Ela é mais discreta da família e nunca se envolveu com os negócios do Grupo Pão de Açúcar. Foi casada com o empresário Marcelo Abrão, dono da marca de roupas masculinas e tem seis filhos.

Rafaela e Miguel Diniz

Rafaela, com 17 anos, e Miguel, com 14 anos, são os caçulas da família e frutos do casamento Geyze Diniz. Eles também são discretos e não há muitas informações sobre o dia a dia dos dois nas mídias.