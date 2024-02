Finlândia quer legislação mais rígida para fortalecer fronteiras e segurança nacional

(Reuters) - A Finlândia, que acusa a Rússia de canalizar imigrantes para sua fronteira leste, planeja alterar a legislação para fortalecer sua segurança nacional e na fronteira e combater o que chama de “imigração instrumentalizada”, disse o Ministério do Interior finlandês nesta segunda-feira.

A Finlândia fechou sua longa fronteira leste com a Rússia no fim do ano passado após um fluxo excepcionalmente grande de pessoas de países como Síria e Somália. O Kremlin negou as alegações da Finlândia de que direcionou imigrantes à fronteira.

O ministério afirmou em um comunicado que isso foi uma tentativa da Rússia de influenciar a segurança nacional da Finlândia.

“O projeto preparará emendas legislativas que ajudarão a fortalecer a segurança da fronteira e efetivamente combater qualquer tentativa de pressionar a Finlândia com imigração instrumentalizada”, disse.

“A legislação será alterada para proteger a Finlândia contra ameaças à sua segurança nacional”, afirmou, sem dar detalhes sobre as emendas.

Mais cedo neste mês, enquanto o governo estendia controles de fronteira, o ministério afirmou que centenas de imigrantes estavam esperando perto do lado russo da fronteira para entrar na Finlândia.

(Reportagem de Anna Ringstrom; reportagem adicional de Anne Kauranen, em Helsinque)