Guarda Civil resgata filhotes de jiboia em sala de aula na Bahia; veja

A Guarda Civil foi acionada para resgatar dois filhotes de cobra em uma escola municipal em Salvador na manhã desta segunda-feira (19).

O que aconteceu

Os animais estavam na sala de aula. O resgate foi feito por volta das 9h em uma escola no bairro de Vila Canária. A contenção dos animais foi feita com segurança e as atividades escolares foram normalizadas após a operação, segundo a Guarda Civil.

Esses animais são comuns na cidade, informou a corporação. A GCM explicou que nessa época do ano acontece o nascimento de cobras, que costumam entrar em construções em busca de abrigo e alimento. A chuva que atingiu Salvador recentemente pode ter levado os filhotes a se abrigarem na escola.

As jiboias não são peçonhentas. A Guda Civil afirma espera fortalecer a consciência ambiental da população por meio de parcerias contínuas com as escolas, inclusive incentivando o contato dos estudantes com espécies vivas.

Moradores podem solicitar o resgate de animais silvestres por telefone. Em Salvador, o contato deve ser feito pelo número (71) 3202-5312.