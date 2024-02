Fiat Titano tem exterior revelado; veja detalhes da nova picape

Com apresentação marcada para o dia 14 de março, a Fiat Titano teve seu exterior revelado pela montadora nesta segunda-feira. Em um vídeo teaser de 30 segundos, é possível ver com clareza as formas do modelo e também uma pequena imagem de seu painel.

A picape

Imagens mostram as linhas da grade da Fiat Titano, que se ligam à assinatura do farol de LED e os faróis de neblina no layout frontal do veículo.

Ao lado, vemos maçanetas e retrovisores cromados e rodas de liga-leve. Já atrás, a picape apresenta seu Santo Antônio, com barras de proteção para o vidro traseiro, e ainda todo o espaço na caçamba.

Montadora afirma que a picape, que se encaixa no segmento D, mostra que "terá a capacidade de trilhar qualquer terreno".

Motorização não foi divulgada, mas, nos mercados em que está presente, a Landtrek é oferecida tanto com motor 1.9 turbodiesel de 150 cv e 35,6 kgfm de torque ou 2.4 turbo a gasolina de 210 cv e 32,6 kgfm.

Picape deve ter 5,33 m de comprimento. O entre-eixos tem 3,18 m, e largura, 2,22 m. As medidas ficam na média das rivais, que no caso são principalmente Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger.

Os preços devem ficar na faixa das rivais, que vão de R$ 250 mil a R$ 350 mil.

