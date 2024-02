Abilio Diniz avisou a esposa sobre o que gostaria de ter em seu velório

Abilio Diniz, que morreu neste domingo (18), revelou, em uma entrevista em dezembro, o que gostaria de ter em seu velório.

O que o empresário falou

Abilio Diniz disse que tinha uma vida feliz e realizada e que já tinha pedido para sua esposa que não queria tristeza em seu velório. Ele pediu que tocassem a música O que É O que É?, eternizada na voz de Gonzaguinha.

A música exalta a beleza e os mistérios da vida. A canção tem entre seus versos mais conhecidos o "Viver e não ter a vergonha de ser feliz".

A declaração de Abilio foi dada à CNN, em uma entrevista sobre a nova temporada de seu programa Caminhos com Abilio Diniz na emissora.

Velório

O pedido foi atendido e a canção foi executada no período da tarde desta segunda-feira, 19, durante o velório no Salão Nobre do Estádio do MorumBis.

A música só foi interrompida para as exéquias, realizadas por um padre amigo da família e que há 20 anos realizou a cerimônia de casamento do empresário, para ser retomada depois.