Embaixada do Brasil na Itália celebra 150 anos de imigração

SÃO PAULO, 19 FEV (ANSA) - A Embaixada do Brasil em Roma promoverá eventos nos dias 20 e 21 de fevereiro para celebrar o 150º aniversário da imigração italiana ao maior país da América do Sul.

"A diáspora italiana assentou precioso legado nas artes, na cultura, na economia e constitui componente vibrante na formação do povo e da identidade brasileiros", disse o embaixador do Brasil na "cidade eterna", Renato Mosca.

O evento terá início neste terça-feira (20), no Palácio Pamphilj, histórica sede da embaixada na Piazza Navona, com uma palestra sobre a importância da imigração italiana nos hábitos alimentares dos brasileiros.

O encontro será realizado pelo Instituto Guimarães Rosa (IGR) de Roma e pela Accademia Italiana della Cucina, cujo delegado Gerardo Landulfo será um dos palestrantes, ao lado do jornalista J. A. Dias Lopes, autor do livro "Oriundi - História e Receitas da Cozinha Ítalo-Brasileira de São Paulo".

Já na quarta-feira (21), quando o Brasil celebra o Dia Nacional do Imigrante Italiano, a embaixada sediará um jantar pelos 150 anos da imigração com receitas preparadas por dois chefs da Itália que trabalham em São Paulo, Antonio Maiolica (Temperani Cucina) e Pasquale Mancini (Terraço Itália), e os chefs brasileiros que atuam na cozinha da sede diplomática, Bruno Rappel e Wagner Porto Almeida.

A data de 21 de fevereiro remonta à chegada a Vitória, no Espírito Santo, do navio "La Sofia", em 1874, com quase 400 italianos, desembarque que marcou o início da imigração em massa para o Brasil, embora antes disso já houvesse relatos da presença de pessoas originárias da Itália no sul do país.

Segundo Landulfo, o objetivo do evento é "aproveitar a ocasião para reforçar os laços afetivos" entre as duas nações e, "a partir de um menu ítalo-brasileiro, promover a importância histórica de uma cozinha apreciada pelos dois". (ANSA).

