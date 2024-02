ELN responderia com força a qualquer ruptura de cessar-fogo na Colômbia, diz líder

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ (Reuters) - Os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) da Colômbia responderão com força militar a qualquer interrupção do cessar-fogo com o governo, disse o líder Antonio García à Reuters, prevendo que o atual estágio das negociações de paz terminará em 2025.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, reiniciou as negociações com o grupo, fundado em 1964 por padres católicos radicais, como parte de sua tentativa de alcançar a "paz total" no país sul-americano, cujo conflito de seis décadas matou pelo menos 450.000 pessoas.

Os dois lados realizaram seis rodadas de negociações até o momento, chegando a um acordo de cessar-fogo bilateral no ano passado, que foi recentemente prorrogado por mais seis meses.

O ELN também se comprometeu a acabar com os sequestros para pagamento de resgate -- há muito tempo uma das técnicas preferidas de financiamento dos rebeldes.

"Se eles nos atacarem, nossas estruturas se defenderão, é legítimo se defender", disse García em resposta a perguntas por escrito, detalhando um incidente recente em que, segundo ele, os soldados se aproximaram de um acampamento e os combatentes do ELN dispararam para o alto.

"De agora em diante, se eles abandonarem a honra militar, nossos combatentes responderão de maneira eficaz, abrirão fogo contra os avanços do inimigo e se defenderão", disse.

García, sem apresentar provas, disse que os dissidentes dos rebeldes das Farc, que rejeitam um acordo de paz de 2016 assinado por esse grupo, e a gangue criminosa Clan del Golfo se dedicam ao tráfico de drogas e têm vínculos com a inteligência do Estado.

O ELN, que tem 5.800 membros e cerca de 3.000 combatentes, há muito tempo é acusado de se financiar com drogas.

As Forças Armadas da Colômbia não responderam de imediato a um pedido de comentário, mas duas fontes do alto escalão negaram qualquer ligação militar com grupos armados ilegais.

O governo também está mantendo conversações com os dois maiores grupos de dissidentes das Farc, mas os esforços para um acordo de rendição com os guerrilheiros fracassaram.

O financiamento acordado pelos dois lados nas negociações com o ELN será destinado aos esforços de paz e ao apoio às necessidades básicas dos combatentes do ELN durante o cessar-fogo, disse García. A suspensão dos sequestros com pedido de resgate significa que o grupo só pode se sustentar por três meses, disse ele.

A fase atual das negociações, que inclui o debate sobre investimentos sociais, pode terminar no próximo ano, disse ele, mas dependerá da manutenção do cessar-fogo pelo governo.

A agenda inclui mais duas fases, e pode haver pouco tempo para chegar a um acordo antes que Petro, que disse que as negociações começariam rapidamente, deixe o cargo em 2026.

Há muito tempo, os observadores expressam o temor de que o ELN, considerado mais radical do que as Farc, não consiga chegar a um acordo. As negociações anteriores com o grupo fracassaram devido a uma cadeia de comando difusa e à dissidência entre os combatentes.

O grupo está unido, acrescentou García, e quer que a Colômbia mude para melhor.