DP World abre caminho para a instalação de terminais agrícolas "Agri Terminals" de AED 550 milhões

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A DP World comemorou na segunda-feira a inauguração de sua nova instalação Agri Terminals (terminais agrícolas) no porto de Jebel Ali, marcando o início de uma jornada transformadora para reforçar a segurança alimentar nos Emirados Árabes Unidos.

Juntamente com a Adroit Overseas Canada e a Al Amir Foods, a DP World investirá um total de AED 550 milhões (USD 150 milhões) para construir o complexo Agri Terminals de última geração, que será especializado no armazenamento e processamento de vários produtos agrícolas, incluindo leguminosas, grãos, milho e soja. E também aproveitará sua infraestrutura inovadora, como a descarregadores pneumáticos de navios e equipamentos avançados de transporte.

Com a primeira fase programada para ser concluída no início de 2025, esse projeto histórico ressalta o compromisso da DP World de fortalecer a cadeia de suprimento de alimentos dos Emirados Árabes Unidos em alinhamento com a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar 2051, ao mesmo tempo em que solidifica o papel fundamental de Dubai no comércio global de alimentos. O porto de Jebel Ali lida com aproximadamente 73% do comércio de alimentos e bebidas do país em termos de valor, contribuindo significativamente para seu programa de segurança alimentar.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de Dawoud Al Hajri, diretor-geral do município de Dubai; Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente e CEO do Grupo DP World; Abdulla Bin Damithan, CEO e diretor-administrativo da DP World CCG; Yogesh Raipuria, diretor-executivo da Adroit Overseas Canada; Yasin Abdul Majid Ranani, diretor-administrativo da Al Amir Foods; e outros funcionários seniores das entidades.

A instalação da Agri Terminals deve estimular mais de AED 1,2 bilhão em novos negócios internacionais, se alinhando à estratégia "Operação 300 bilhões" dos Emirados Árabes Unidos. Espera-se também que a nova instalação aumente o manuseio de granéis em aproximadamente 750 mil toneladas métricas por ano, impactando substancialmente a dinâmica comercial e os esforços de segurança alimentar de Dubai.

Bin Sulayem disse que a inauguração da instalação Agri Terminals é um momento marcante para a DP World e uma jornada em direção à construção de resiliência na cadeia de suprimentos de alimentos dos Emirados Árabes Unidos e de toda a região. "Esse investimento acrescentará uma infraestrutura de classe mundial ao nosso principal porto, apoiará os esforços nacionais para fortalecer a segurança alimentar e vai expandir significativamente nosso próspero ecossistema de comércio agrícola em Dubai", afirmou.

Já Bin Damithan ressaltou que à medida que a infraestrutura de alimentos e bebidas é expandida, se constrói a base para um futuro em que a segurança alimentar e o comércio global convergem. "Ao integrar esse terminal com as instalações existentes de processamento de açúcar e óleo comestível, estamos criando um ecossistema abrangente de alimentos e bebidas que otimiza os recursos, diversifica nossas ofertas e mostra nosso compromisso inabalável com a visão dos Emirados de enfrentar os desafios globais de segurança alimentar", destacou.

Yasin Ranani declarou que a abertura de terra marca um momento crucial na colaboração com a DP World. "Por meio dessa instalação, que é um passo fundamental para garantir as cadeias de suprimento de alimentos e apoiar a visão dos Emirados Árabes Unidos para a segurança alimentar, estamos prontos para expandir nosso alcance e contribuir significativamente para o comércio global de alimentos, garantindo que continuemos a atender às demandas em evolução de nossos clientes com excelência e confiabilidade", disse.

Yogesh Raipuria enfatizou que tem o prazer de continuar a parceria com a DP World no projeto Agri Terminals no porto de Jebel Ali. "O empreendimento é uma prova de nosso compromisso compartilhado com a inovação e a sustentabilidade no setor agrícola. Uma vez concluído, ele aumentará significativamente nossa capacidade de atender aos mercados globais de forma mais eficiente, reforçando nossa missão de fornecer soluções alimentares confiáveis e sustentáveis", ressaltou.

Abrangendo uma área de cais de quase 100 mil m², o Agri Terminals será a maior instalação multilocatária de Dubai para processamento agrícola integrado e armazenamento em silo. E contará com uma capacidade total de armazenamento de 200 mil toneladas métricas, desenvolvida em duas fases, e com amplas instalações de processamento e embalagem para lidar com até 500 mil toneladas métricas por ano. O terminal foi projetado para transferir commodities diretamente do navio para a instalação por meio de um sistema avançado de correia transportadora.