Dezesseis membros da mesma família são encontrados mortos no Haiti; causa é desconhecida

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - Dezesseis pessoas da mesma família foram encontradas mortas em uma cidade remota nas montanhas do sul do Haiti, disse uma autoridade local nesta segunda-feira, e veículos locais de mídia mencionam que as mortes foram relatadas um dia após a família comparecer a um funeral.

Os cadáveres foram encontrados na cidade de Seguin, a cerca de 48 km ao sul da capital Porto Príncipe.

Não ficou clara a causa das mortes, mas testemunhas locais disseram à Reuters que pode ter sido um caso de envenenamento.

Serviços policiais e sanitários foram enviados à região para investigar, segundo o delegado Jude Pierre Michel Lafontant, principal autoridade do departamento sudeste do Haiti.

Embora as mortes não tenham sido associadas às gangues, grupos criminosos haitianos estão cada vez mais poderosos, em parte por conta do dinheiro extorquido de empresas, moradores e famílias de vítimas sequestradas, apontou relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional do início deste mês.

No ano passado, a atividade de gangues custou quase 5.000 vidas, segundo um relatório da ONU. Com poucas armas, a polícia do país caribenho enfrenta dificuldades para conter a violência.

(Reportagem de Harold Isaac)