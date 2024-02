Crise diplomática Brasil-Israel: Brasília convoca o embaixador israelense

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, convocou o embaixador israelense no Brasil nesta segunda-feira (19), depois que o presidente Lula foi declarado "persona non grata" em Israel por seus comentários comparando a guerra em Gaza ao Holocausto.

"Diante da gravidade das declarações desta manhã do governo israelense, o ministro Mauro Vieira (...) convocou o embaixador israelense no Rio de Janeiro hoje (...) e chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarcará para o Brasil amanhã (terça-feira)", disse um comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Israel já havia convocado o embaixador brasileiro para protestar. O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse nesta segunda-feira (19) que Lula não seria bem-vindo em Israel até que ele se retratasse de suas declarações.

"Persona non grata"

O ministro israelense de Relações Exteriores, Israel Katz, declarou nesta segunda-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "persona non grata" por comparar a atual guerra contra o Hamas, em Gaza, ao Holocausto.

"É persona non grata no Estado de Israel enquanto não se retrate de suas declarações e não se desculpe", afirmou Katz, se referindo ao presidente brasileiro.

Lula declarou na véspera que o conflito entre Israel e o movimento islâmico Hamas, na Faixa de Gaza não era "uma guerra, mas um genocídio", em discurso, em Adís Abeba, onde participava como convidado da cúpula anual da União Africana.

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não aconteceu em nenhum outro momento da história. Na verdade, ocorreu quando Hitler decidiu matar os judeus", disse Lula.

Em resposta, o governo israelense convocou o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, e o convidou a se reunir com o chefe da diplomacia no centro memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém.

(Com AFP)