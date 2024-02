Conselho de Economia Digital dos EAU apresenta taxas de adoção digital nos Emirados

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Omar bin Sultan Al Olama, ministro de Estado da Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicativos de Trabalho Remoto, afirmou que o Governo dos Emirados Árabes Unidos adota uma abordagem proativa baseada na concepção de visões e metas, bem como no desenvolvimento e implementação de iniciativas e projetos que estabelecem as bases de uma economia digital pioneira. Essa economia combina habilidades nacionais e soluções tecnológicas, formando um modelo avançado que contribui para atingir as metas da estratégia nacional para a economia digital, multiplicando sua contribuição para o PIB não petrolífero na próxima década.

Al Olama destacou que o Governo dos Emirados está intensificando os esforços para acelerar a adoção de soluções digitais, visando, por meio de suas iniciativas e projetos, prever e moldar o futuro digital, aumentando a liderança e a competitividade global do país em vários campos.

Isso aconteceu durante a presidência de Al Olama na reunião do Conselho de Economia Digital dos EAU, realizada na Autoridade de Valores Mobiliários e Mercadorias em Dubai.

O conselho analisou as atualizações referentes a várias iniciativas estratégicas destinadas a apoiar e acelerar a implementação dos objetivos estratégicos dos EAU para a economia digital, em áreas como infraestrutura, transações digitais, comércio eletrônico, tecnologias financeiras, estímulo ao investimento em setores digitais, atração e desenvolvimento de habilidades digitais, apoio a PMEs e os mais recentes desenvolvimentos na coleta de estatísticas da economia digital, além do relatório anual sobre a medição da economia digital, preparado em cooperação com o Centro Federal de Competitividade e Estatística.

O órgão também analisou os avanços no desenvolvimento da infraestrutura digital no país e o nível de adoção de soluções tecnológicas, que aumentaram significativamente nos últimos meses. A adoção do uso de assinaturas digitais subiu em 216% em 2023, enquanto o blockchain também foi usado, envolvendo nove bancos, seis casas de câmbio e três seguradoras.

O conselho também analisou os serviços digitais na rede federal, que foram lançados para incluir conversão de voz para texto e texto para voz, tradução, análise de diferentes emoções, extração de frases-chave, análise de idioma e serviços adequados para acessar recursos de computação de alto desempenho para aprendizado de máquina, aprendizado profundo e outros aplicativos.

E também discutiu tópicos como a política de nível de serviço do Governo, distribuição de data center e implantação de computação em nuvem nos países do Golfo, empresas de computação em nuvem nos Emirados Árabes Unidos, bem como os mais recentes indicadores de rede da Internet e o desempenho e a cobertura da rede de quinta geração no país. Além disso, a taxa de adoção da sexta versão do Protocolo de Internet atingiu 50,7% em janeiro de 2024, e o nível de cobertura da rede móvel continuou a atingir 100% de cobertura, ocupando a primeira posição no Oriente Médio em tráfego de troca de Internet e a primeira posição global em velocidades de rede de quinta geração em 2023.

O Conselho de Economia Digital é responsável por implementar a agenda da economia digital, alcançar seus indicadores estratégicos, moldar o futuro da economia digital e suas direções estratégicas nos Emirados Árabes Unidos.