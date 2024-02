10 grandes lições de vida e negócios de Abilio Diniz

Abilio Diniz, que morreu no domingo (18) aos 87 anos e foi sepultado nesta segunda-feira (19), teve uma trajetória ímpar no empreendedorismo brasileiro. Ao longo de quase sete décadas de atuação profissional, tornou-se o empresário brasileiro do varejo de maior destaque global, ganhou, perdeu, acumulou fortuna, e precisou se reinventar muitas vezes. Leia a seguir algumas das suas lições de vida:

1) Buscar o autoconhecimento

Em uma palestra TED Talk em 2018, Abilio contou que fazia análise para se entender e se aprimorar.

Envelhecer bem é uma escolha. Eu comecei a fazer 80 anos com 29. Eu, naquela altura, já era um cara bem-sucedido na vida, forte, saudável, mas não era feliz, era muito tenso. E um dia comecei a me sentir mal, senti dor no peito, fui num médico. O cardiologista chegou para mim e disse: 'Você não tem nada por enquanto, mas vai ter. Se você não cuidar de você mesmo, se você não cuidar da sua cabeça, se você não procurar ser menos tenso'. E, com isso, eu procurei um analista, procurei alguém que pudesse me ajudar, e comecei as minhas primeiras sessões de análise. Duas vezes por semana comecei a procurar entender quem é que era o Abilio. E isso foi muito importante para mim na minha vida.

2) Tentar melhorar a si mesmo sempre...

Na biografia "Abilio - Determinado, Ambicioso e Polêmico", de Cristiane Correa, o empresário narra seus esforços, no final da década de 1960, para criar o melhor supermercado do Brasil. Esse empenho em fazer o melhor se manteve durante toda a sua vida. Sempre fui ver de perto tudo o que podia, sempre quis conhecer mais. A frase 'Quero ser melhor amanhã do que fui hoje' nunca foi apenas retórica para mim. Estive em quase todas as redes [de supermercado] da Europa. Conheço profundamente o varejo nas principais regiões dos Estados Unidos. Fui ver até como operavam redes em países distantes como Rússia e China. É difícil falar um negócio desses, mas deve existir muito pouca gente no mundo que visitou tanta loja de supermercado quanto eu.

...e não culpar os outros pelos problemas

Para crescer, é essencial olhar para o espelho e não para a janela, disse o empresário durante palestra na feira de gestão empresarial HSM Management em 2015. Quando você olha para si mesmo, você tem controle sobre o que vê e sobre suas ações. Pergunte-se o que você pode fazer e o que você deixou de fazer. Quando você culpa terceiros, você não pode agir sobre eles. O que está do lado de fora pode até ser importante, mas você não controla.

3) Preservar seus valores

Abilio tinha bastante clareza sobre as diretrizes que definiam as suas ações, segundo conta em "Novos Caminhos, Novas Escolhas", o livro de memórias e lições de vida que lançou em 2016.

Eu costumava dizer que era guiado por quatro valores, que estavam escritos na pedra: humildade; determinação e garra; disciplina; equilíbrio emocional. Num determinado momento, no entanto, comecei a pensar: será que eles englobam tudo? Depois de refletir muito, decidi acrescentar outro valor, que sempre esteve comigo: honestidade e ética. Esses valores definem o meu caminho, a estrada por onde ando. Honestidade e ética significam respeito. É saber claramente o que é seu e o que não é. É saber onde está o direito dos outros e se conduzir pela lei não escrita dos homens, mas que precisa ser observada. Quando eu era mais jovem, entrei em dezenas de brigas. Nunca fui desleal, mas nunca deixei de lutar pelo que acreditava.

4) Ter um propósito de vida

Abilio não acreditava em destino e disse, em entrevista à rede de TV CNN, em dezembro último, que ser rico nunca foi o grande objetivo de sua vida.

Cada um decide o que quer ser na vida. Eu nunca decidi que queria ganhar dinheiro, mas que queria fazer alguma coisa importante, que me realizasse, que me satisfizesse e que eu pudesse fazer o bem. Acho que isso também foi uma ousadia, de procurar, realmente, colocar uma causa na minha vida.

5) Ficar próximo do negócio e trabalhar muito

Para o empresário, a chave do sucesso é ser um "faz tudo" que está mais próximo do dia a dia do negócio do que do escritório. Em entrevista à Folha de S.Paulo em 2012, Abilio afirmou que os jovens precisam aproveitar que têm mais pique para encarar uma rotina puxada, mas que essa fase deve durar apenas algum tempo e não se tornar um estilo de vida.

Quando você é jovem, tem que fazer tudo. Não dá para ficar: 'Só gosto de escritório. Jovens que estudaram muito, em geral, não querem ralar em loja. E a vida está nas lojas, não na corporação. Nessa idade [juventude], pode ralar 20 horas por dia que não vai quebrar, não vai entortar. Agora, não vamos fazer disso um modo de vida. Não conta ponto o cara que vem: 'Estou fazendo o máximo, não vejo meus filhos, minha mulher, mas não tem importância'.

6) Copiar (e melhorar) as boas ideias

O empresário afirmava que nunca inventou nada, mas soube copiar boas ideias e aprimorá-las. De uma entrevista à revista Exame em 2021:

Na minha vida, eu sempre fui muito mais um copiador do que um inventor. É muito mais fácil. Vai fazer uma coisa nova? Quem está fazendo melhor isso no mundo hoje? Vai lá, olha, copia direitinho, e se for possível melhora para você. Hoje é mais difícil copiar, porque a velocidade é muito grande. Agilidade sempre foi muito importante, hoje é o nome do jogo: agilidade e foco.

7) Avaliar os próprios erros

Avaliar os erros é essencial para progredir sempre. Diniz afirmou, em entrevista à Folha em 2011, que estava avaliando tudo, inclusive seus erros, depois de a fusão entre Pão de Açúcar e Carrefour fracassar.

Costumo ensinar para meus alunos do curso de liderança na FGV, que se tiverem que cometer erros, que sejam só erros novos. Os erros cometidos por outras pessoas não me dão o direito de cometer os meus.

8) Evitar reuniões

Para Abilio, simplificar processos é o segredo de uma gestão de alta performance, segundo disse em palestra na HSM Management em 2015.

Reunião é um problema. As pessoas fazem reunião porque não sabem o que fazer ou para dividir a responsabilidade se algo der errado. Quando você tem processos bem simplificados, o resultado é quase ausência de reuniões.

9) Manter-se otimista

Em um país cheio de instabilidades, manter o otimismo ajuda a atravessar os momentos de crise, disse Abilio à Exame em 2023.

Minha característica é ser otimista. O otimista vive melhor, vive mais feliz. Tem um companheiro meu que diz que o otimista é um pessimista mal-informado. Mas eu prefiro continuar sendo um pessimista mal-informado para ser otimista. Eu sou otimista com o Brasil. O Brasil é imenso, o brasileiro é um povo extraordinário. Eu sou otimista com o futuro do Brasil e sou orgulhoso do país em que nasci e pretendo continuar assim até o fim dos meus dias.

10) Equilibrar os desejos com a alegria pelo que já conquistou

Mesmo com tantas realizações na vida, Abilio continuava se considerando um sonhador insatisfeito e recomendava que as pessoas sonhem alto e busquem a realização. Sem, no entanto, deixar de comemorar os objetivos já atingidos. Da palestra na HSM Management em 2015: