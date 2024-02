Colheita de soja do Brasil 23/24 alcança 32%, diz AgRural

(Reuters) - A colheita da safra brasileira de soja 2023/24 atingiu 32% da área cultivada na última quinta-feira, contra 23% uma semana antes e 25% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural divulgados nesta segunda-feira.

O ritmo seguiu puxado por Mato Grosso e Paraná, onde os trabalhos já avançam para a reta final em algumas regiões, disse a consultoria.

"Mas o destaque da semana foram as chuvas registradas no Rio Grande do Sul, que colocaram freio ao estresse hídrico enfrentado pelas lavouras devido a um período mais quente e seco no início de fevereiro", afirmou a AgRural, pontuando que o Estado precisa de mais chuva nas próximas semanas para não registrar perdas mais significativas de produtividade.

Em relação ao milho, o plantio da 2ª safra do cereal 2023/24 no centro-sul atingiu 59% da área até última quinta-feira, contra 38% na semana anterior e 40% um ano antes.

"Puxada por Mato Grosso e Paraná, mas com ritmo forte também em outros Estados, a semeadura do Centro-Sul é a mais acelerada da série histórica da AgRural, iniciada em 2013", diz o comunicado.

(Por Letícia Fucuchima e Gabriel Araujo)