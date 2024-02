Citi diz que Itaú é melhor aposta no setor financeiro no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do Citi veem o Itaú Unibanco como melhor opção no setor bancário brasileiro, conforme relatório enviado a clientes nesta segunda-feira, no qual atualizaram previsões para o banco e elevaram o preço-alvo das ações de 36 para 37 reais, reiterando recomendação de "compra".

"Nós esperamos um bom cenário para os bancos brasileiros em 2024", afirmaram Rafael Frade e equipe, citando perspectivas de alto crescimento do crédito e custo de risco e ruído regulatório menores.

"Porém, nós acreditamos que outros nomes têm seus problemas específicos, enquanto o Itaú deve se beneficiar mais do ambiente positivo dada a sua execução impecável, sendo a melhor aposta no setor bancário brasileiro", afirmaram os analistas, que calculam um payout de 60% como cenário base para 2024.

A equipe do banco norte-americano, por sua vez cortou o preço-alvo dos papéis do Bradesco de 17,50 para 15,70 reais, mantendo a recomendação "neutra/alto risco", em relatório separado, também revisando estimativas para a instituição.

"Anteriormente, acreditávamos que a normalização da gestão dos ativos e passivos e do custo do crédito traria melhor visibilidade para a rentabilidade do Bradesco, em algum momento do segundo semestre. Contudo, embora o plano estratégico da nova gestão possa trazer melhor rentabilidade no futuro, parece adiar a sua recuperação e acrescenta muita incerteza ao caso."

Sobre o BTG Pactual, Frade e equipe ainda publicaram outro relatório ajustando projeções e elevando o preço-alvo das units do banco de 33 para 37 reais, enquanto confirmaram a recomendação "neutra".

"Apesar de um 2023 desafiador, impactado pela menor atividade nos mercados de capitais e pelas altas taxas de juros, o BTG manteve um forte desempenho, com lucro subindo 25% em relação ao ano anterior e ROE (retorno sobre o patrimônio) apenas tímido de 23%."

Os analistas avaliam que, embora o banco deva se beneficiar de um cenário melhor em 2024, as expectativas já são muito altas.

Na sexta-feira, Itaú Unibanco PN fechou 34,54 reais, Bradesco PN registrou 13,48 reais e BTG Pactual Unit terminou a 36,42 reais.

(Por Paula Arend Laier)