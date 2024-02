Cidade Industrial de Dubai registra crescimento de 15% em clientes de alimentos e bebidas em 2023

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Cidade Industrial de Dubai registrou um crescimento anual robusto em 2023, com 12 novos clientes de alimentos e bebidas (F&B) ingressando no distrito durante o ano, consolidando seu papel como proponente da fabricação avançada e da economia circular regional.

Os novos clientes de alimentos e bebidas representam investimentos acumulados no valor de AED 800 milhões (cerca de USD 217 milhões), refletindo o apelo da Cidade Industrial, um dos 10 destinos de negócios dedicados do Grupo TECOM PJSC para seis setores econômicos estratégicos, para fabricantes de alimentos e inovadores de todo o mundo. O crescimento geral de clientes atingiu 17% em 2023, com mais de mil líderes de fabricação locais, regionais e globais, incluindo inovadores e pesos pesados do setor de alimentos e bebidas, agora baseados no distrito.

A liderança do distrito revelou esse crescimento nos bastidores da Gulfood 2024, a maior exposição comercial anual de alimentos e bebidas do mundo, realizada em Dubai de 19 a 23 de fevereiro. O centro industrial está apresentando inovações de 10 clientes, incluindo Patchi, Al Barakah Dates e Barakat Quality Plus no evento, além de destacar o papel crucial da mobilidade na segurança alimentar por meio de sua campanha de conscientização global Make Brilliance.

O vice-presidente executivo Industrial do Grupo TECOM PJSC, Saud Abu Alshawareb, disse que a manufatura avançada é a pedra angular da segurança alimentar global e deve ser promovida incansavelmente para garantir um sistema alimentar sustentável para as próximas gerações. "Uma economia circular resiliente pode acelerar a segurança nutricional ao conservar recursos e criar novas oportunidades econômicas, e estamos orgulhosos de catalisar essas soluções vantajosas para as empresas, o meio ambiente e as gerações futuras por meio do ecossistema holístico que é a zona de F&B da Cidade Industrial de Dubai", afirmou.

Mais de 300 fábricas estão em operação na Cidade Industrial de Dubai, que foi estabelecida em 2004 com um plano diretor inteligente e focado no setor para promover a colaboração e minimizar a redução de resíduos nos setores de metais básicos, maquinário, minerais, alimentos e bebidas, transporte e produtos químicos.

A zona de alimentos e bebidas do distrito, que se estende por 23,5 milhões de pés quadrados, é o lar de gigantes globais e regionais do setor de alimentos e bebidas, como Asmak, Barakat Quality Plus e Grupo Silver Line Gate. A infraestrutura específica do setor da Cidade Industrial, que inclui terrenos industriais, espaços de armazenamento e logística e instalações de armazenamento a frio, viabiliza mandatos socioeconômicos e ambientais nacionais ao apoiar práticas agrícolas avançadas e produção sustentável.

"Estratégias como a Agenda Econômica de Dubai 'D33', a Operação 300 bilhões e a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar 2051 estão criando um futuro em que os alimentos são abundantes, acessíveis e nutritivos para todos, e o compromisso da Cidade Industria de Dubai com essa visão é inabalável", concluiu Alshawareb.