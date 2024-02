Chanceler britânico, David Cameron, chega às Ilhas Malvinas

O chanceler britânico, David Cameron, chegou nesta segunda-feira (19) às Ilhas Malvinas, segundo a agência Press Association (PA), em uma viagem a um território que descreveu antes da sua partida como "uma parte valiosa da família" do Reino Unido.

Segundo a Press Association (PA), o avião que transportava o ministro das Relações Exteriores britânico pousou na base aérea de Mount Pleasant, no arquipélago onde a Argentina e o Reino Unido travaram uma guerra em 1982.

O chefe da diplomacia britânica iniciou uma viagem que o levará também ao Paraguai, a uma reunião do G20 no Brasil e à sede da ONU em Nova York.

O Ministério das Relações Exteriores, ao anunciar a viagem no domingo, disse que em sua visita às Malvinas, Cameron "reiterará o compromisso do Reino Unido em defender o direito das ilhas à autodeterminação".

Cameron anunciou que visitará alguns dos locais de batalha da guerra de 1982 entre a Argentina e o Reino Unido.

Esta viagem do chanceler britânico acontece pouco mais de um mês depois do encontro que teve com Javier Milei, no dia 17 de janeiro, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que o presidente argentino descreveu então como "excelente".

Durante a campanha eleitoral, o presidente argentino havia dito que "tivemos uma guerra que perdemos e temos que fazer todos os esforços para recuperar as ilhas através dos canais diplomáticos".

O Ministério das Relações Exteriores afirmou nessa ocasião que se tratou de uma "reunião calorosa e cordial", acrescentando que sobre a questão das Malvinas "concordariam em discordar, e o fariam com educação".

