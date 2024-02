Capital One está em negociações avançadas para comprar Discover Financial, dizem fontes

Por Anirban Sen e Michelle Price

NOVA YORK/WASHINGTON (Reuters) - O Capital One, um credor de consumo dos Estados Unidos apoiado por Warren Buffett, está em negociações avançadas para comprar a emissora de cartões de crédito Discover Financial Services, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

O acordo que combinaria duas das maiores emissoras de cartões de crédito dos EUA pode ser anunciado já nesta terça-feira, segundo as fontes.

A Discover tem uma capitalização de mercado de 27,6 bilhões de dólares, enquanto o Capital One é avaliado em 52,2 bilhões de dólares, de acordo com dados da LSEG.

Embora a dimensão exata da união não esteja imediatamente clara, ela tem o potencial de ser a maior aquisição no setor bancário dos EUA desde que o Bank of America assumiu o controle do Merrill Lynch por 50 bilhões de dólares em 2009. O acordo combinaria quarto e sexto maiores players no mercado de cartões de crédito dos EUA em volume até 2022, segundo a Nilson Report.

Os bancos não responderam imediatamente aos pedidos de comentário. A Bloomberg News noticiou primeiro as negociações.

"Prevejo que este acordo, caso se materialize, provocará uma reação significativa e receberá um escrutínio regulatório reforçado", escreveu o professor Jeremy Kress, da Universidade de Michigan, que trabalhou anteriormente na supervisão de fusões bancárias no Federal Reserve, em email à Reuters.

"Será o primeiro grande teste da regulação de fusões bancárias desde a ordem executiva do governo Biden sobre a promoção da concorrência em 2021."

Por ativos, a Discover era o 27º maior banco dos EUA, com quase 150 bilhões de dólares em ativos, segundo dados de dezembro do Fed que classificam os bancos dos EUA segurados, enquanto o Capital One era o nono maior, com 476 bilhões de dólares em ativos. A entidade combinada seria o sexto maior banco dos EUA, conforme dados do Fed.

(Reportagem de Anirban Sen e Juveria Tabassum; reportagem adicional de Michelle Price)