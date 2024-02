Cameron espera que Malvinas queiram ser britânicas por "muito tempo, possivelmente para sempre"

O chanceler britânico, David Cameron, que chegou nesta segunda-feira (19) às Ilhas Malvinas, afirmou que espera que o território queira seguir sob administração do Reino Unido por "muito tempo, possivelmente para sempre", informou a agência Press Association (PA).

Cameron afirmou, segundo a PA, que enquanto os habitantes do arquipélago quiserem ser parte do Reino Unido "são absolutamente bem-vindos e os apoiaremos e ajudaremos a protegê-los e defendê-los absolutamente, no que me diz respeito, pelo tempo que quiserem. E espero que seja por muito, muito tempo, possivelmente para sempre".

