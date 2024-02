Bebê fica com cabeça presa em grade e é resgatado por bombeiros em GO

Um bebê foi resgatado por bombeiros após ficar com a cabeça presa em uma grade na tarde do último sábado (17) em Caldas Novas (GO). Um vídeo do momento foi registrado.

O que aconteceu

O bebê chorava muito enquanto a mãe o segurava e dois agentes tentavam desprender a cabeça dele. Os bombeiros conseguiram afastar as grades com técnicas de salvamento e algumas ferramentas.

Apesar do desespero, o bebê não ficou ferido. A criança ficou sob os cuidados da mãe e da avó após o resgate no Residencial Nova Canaã.

A grade bloqueava a entrada de uma porta na casa da família quando o acidente aconteceu. A equipe conseguiu chegar na residência em poucos minutos devido à proximidade do quartel.