Bayer vai pagar dividendo menor para reduzir dívida

Barcelona, 19 - A Bayer pretende reduzir significativamente seu dividendo e alterar sua política de distribuição de dividendos, em resposta ao alto nível de endividamento, às altas taxas de juros e aos desafios de fluxo de caixa, disse a companhia nesta segunda-feira, 19. A Bayer planeja pagar um dividendo de 0,11 euro por ação para 2023, em comparação com 2,40 euros por ação para 2022. Essa redução tem como objetivo aliviar a pressão sobre as finanças da empresa.Além disso, a companhia pretende adotar uma nova política de dividendos, segundo a qual pagará nos próximos três anos o dividendo mínimo permitido, equivalente a 4% do capital social da empresa, disse um porta-voz. Nos anos anteriores, o dividendo correspondia a algo entre 30% e 40% do lucro por ação. Essas mudanças propostas serão submetidas a votação dos acionistas na assembleia anual marcada para 26 de abril.Além disso, a Bayer está implementando um novo modelo operacional que inclui cortes de empregos, com o objetivo de aumentar a agilidade da empresa e melhorar significativamente seu desempenho operacional, conforme anunciado em janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.