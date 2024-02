"Aventureiro de mil vidas", reage CEO do Carrefour em Paris após morte de Abilio Diniz

O bilionário brasileiro Abilio Diniz, segundo maior acionista do Carrefour por meio de sua holding familiar Península e figura de destaque no setor de distribuição alimentar no Brasil, faleceu no domingo (18) aos 87 anos. A família Moulin, proprietária das lojas Galeries Lafayette e maior acionista do Carrefour, divulgou nota de pesar.

O bilionário brasileiro Abilio Diniz, segundo maior acionista do Carrefour por meio de sua holding familiar Península e figura de destaque no setor de distribuição alimentar no Brasil, faleceu no domingo (18) aos 87 anos. A família Moulin, proprietária das lojas Galeries Lafayette e maior acionista do Carrefour, divulgou nota de pesar.

"Abilio Diniz era um aventureiro de mil vidas, empresário excepcional, atleta de alto nível, homem de mídia e cultura", reagiu Alexandre Bompard, CEO do Carrefour, nesta segunda-feira (19) no X.

"Ele nutria uma paixão singular pela França e por uma de suas joias, o Carrefour, do qual era um aliado inabalável", completou.

Abilio Diniz était un aventurier aux mille vies, entrepreneur exceptionnel, sportif de haut niveau, homme de médias et de culture. Il aimait la vie, l'amour et la vitesse, et nourrissait une passion singulière pour la France et l'un de ses fleurons, Carrefour, dont il était... pic.twitter.com/uLhjMR9Mv2 ? Alexandre Bompard (@bompard) February 19, 2024

Abilio Diniz foi um importante acionista do grupo Carrefour desde 2015, possuindo 8,83% de suas ações até o final de 2022. Ele era membro do conselho de administração desde 2016 e copresidia o comitê estratégico da rede varejista.

A família Moulin, proprietária das lojas Galeries Lafayette e maior acionista do Carrefour, mencionou nesta segunda-feira a "amizade sincera" e "a paixão comum pelos desafios do varejo" compartilhada por Abilio Diniz e Philippe Houzé, vice-presidente do conselho de administração do Carrefour e presidente do conselho de administração da loja de departamentos Galeries Lafayette.

Leia também"É preciso se preparar para ter longevidade com qualidade", diz Abílio Diniz

Península segue como acionista do Carrefour

"Como investidor institucional, a Península Participações reafirma seu compromisso de longo prazo com o Carrefour", afirmou na segunda-feira a empresa, que "continuará a oferecer seu profundo conhecimento do setor de distribuição local e internacional".

Flavia Almeida, diretora-geral da Península, e Eduardo Rossi, até então vice-presidente "e que agora assumirá a presidência", continuarão a representar os interesses da empresa dentro do grupo Carrefour.

"Flavia Almeida é membro do conselho de administração do Grupo Carrefour e do Carrefour Brasil, enquanto Eduardo Rossi é membro do conselho de administração do Carrefour Brasil", lembrou a Península.

Abilio Diniz herdou do pai o grupo de distribuição Pão de Açúcar, que se tornou líder no Brasil antes de ser vendido ao Casino em 2012.

A revista Forbes estimava sua fortuna em US$ 2 bilhões em fevereiro de 2024.

(Com AFP)