Assessor de Haddad que cuidava da regulamentação das apostas online é exonerado

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Fazenda informou nesta segunda-feira que José Francisco Manssur, assessor especial responsável pela lei de regulamentação e taxação das apostas online foi exonerado do cargo a pedido.

A saída de Manssur antecede a formação da secretaria que será responsável por regular o setor, conceder outorgas e administrar os recursos recolhidos com o pagamento de impostos dos jogos, estrutura que é fonte de cobiça de partidos políticos e gerou disputas no Congresso durante a tramitação do projeto sobre o tema.

Em nota, a pasta disse que Manssur esteve à frente da elaboração do conjunto de regras para a regulamentação do setor e que “o processo foi conduzido ao longo do ano de 2023 e concluído em dezembro”.

De acordo com duas fontes que acompanham as discussões, deve ser publicada nos próximos dias uma norma com definições para a secretaria, que é vinculada aos ministérios da Fazenda e do Esporte.

Por se tratar de um novo mercado regulado, estimativas da equipe econômica para a arrecadação de tributos com as apostas online têm grande variação, com projeções que oscilaram de 1 bilhão a 15 bilhões de reais por ano.

Os recursos arrecadados, conforme a lei aprovada no fim do ano passado, serão divididos entre educação, segurança pública, esporte e outras áreas.

