Argentina registra explosão de casos de dengue em 2024

BUENOS AIRES, 19 FEV (ANSA) - O Ministério da Saúde da Argentina informou nesta segunda-feira (19) que o país registrou uma explosão de casos de dengue nas primeiras seis semanas de 2024.

Em comparação com o mesmo período de 2023, a quantidade de casos da doença disparou no país, pois são 48.366 notificações contra apenas mil no ano passado.

As autoridades argentinas acrescentaram que a incidência em nível nacional foi de 104 casos por 100 mil habitantes.

A pasta de Buenos Aires também especificou que mais da metade do território argentino está exposto à circulação viral da doença que já provocou 35 mortes.

Na América do Sul, o Brasil lidera as estatísticas de casos registrados e mortes, com 555.583 notificações 94 óbitos em virtude da dengue. (ANSA).

