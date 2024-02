Aparelho de ultrassonografia é roubado na Cidade de Deus, no Rio

A polícia do Rio investiga o roubo de um aparelho de ultrassonografia do Centro Médico Social Hamilton Land, da prefeitura, na Cidade de Deus, zona oeste da capital, na madrugada de sábado (17). Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que já enviou outro equipamento para que o atendimento à população na unidade não seja interrompido.

O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, disse que esse é um prejuízo que não tem tamanho para toda a população da Cidade de Deus, a comunidade, para as pessoas que mais precisam do exame.

De acordo com ele, a polícia do Rio investiga o caso e há possibilidade de que o roubo tenha sido encomendado por um receptador que venderia o equipamento.

"É uma situação lamentável e inacreditável alguém roubar uma unidade pública de saúde. Neste momento, a polícia investiga o caso e a gente acredita que o roubo foi premeditado e que já há um receptador ou alguém para comprar o aparelho roubado. Espero que a polícia encontre não só o ladrão, mas também o receptador, a pessoa que encomendou o roubo para comprar o aparelho", afirmou em áudio encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil informou que as investigações estão sendo feitas pela delegacia da Taquara, em Jacarepaguá, também na zona oeste. "A32ª DP (Taquara) realiza diligências em busca de informações para identificar a autoria do furto e o esclarecimento dos fatos". Segundo a secretaria, "a direção da unidade está colaborando com os trabalhos".

No sábado, Daniel Soranz chegou a avisar, em seu perfil na rede social X, o roubo, com fotos de um modelo do aparelho e do local onde ele estava, além do registro de ocorrência na 32ªDP.

"Hoje, o @CMSHAMILTONLAND, na Cidade de Deus, teve o seu aparelho de ultrassonografia roubado, coisa rara de acontecer, pois todos sabem o quanto isso prejudica a população que mais precisa. Tenho certeza de que a polícia, com a ajuda de todos, encontrará o bandido", diz a mensagem.