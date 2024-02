Aliados de Nikki Haley na disputa contra Trump apostam na "Super Terça" de março

Por Gram Slattery

ROCKHILL, CAROLINA DO SUL (Reuters) - Apoiadores de Nikki Haley na disputa pela indicação do Partido Republicano para a eleição presidencial dos EUA estão despejando dinheiro em estados que realizarão suas primárias no começo de março, numa tentativa de manter seu nome vivo, segundo documentos regulatórios e operadores políticos que apoiam a candidatura.

Esses esforços se intensificaram nos últimos dias e refletem uma opinião cada vez mais forte de que Haley não conseguirá uma zebra em seu estado natal, a Carolina do Sul, onde o ex-presidente Donald Trump tem grande apoio.

A ex-governadora tem percorrido o estado antes das primárias de sábado, mas, no geral, não conseguiu reduzir a vantagem de Trump, de mais de 30 pontos percentuais nas pesquisas de opinião.

Seis analistas e pessoas que apoiam a nomeação de Haley agora dizem que a ex-embaixadora dos EUA na ONU terá sua melhor -- e última -- chance de voltar à disputa durante os primeiros cinco dias de março.

Esse período é quando eleitores de 21 estados e territórios vão às urnas -- a maioria deles em 5 de março, na “Super Terça”.

Muitos desses estados, como Massachusetts e Virginia, estão repletos de eleitores dos subúrbios com formação universitária que apoiaram Haley em primárias anteriores em outros locais.

“A Carolina do Sul é um estado muito difícil. É um estado muito favorável a Trump”, disse Robert Schwartz, co-fundador do Primary Pivot, um Super Pac (comitê de ação política) externo apoiando a candidatura de Haley.

“Nossa esperança é que Nikki Haley consiga um resultado respeitável na Carolina do Sul e siga para a Super Terça.”

A aposta improvável para o início de março sublinha como alguns doadores estão dispostos a continuar apoiando Haley, apesar de ela ter perdido as quatro primárias iniciais por margens enormes.

Cerca de uma dúzia de doadores, arrecadadores e conselheiros de doares disseram à Reuters que acreditam que os quatro casos criminais pendentes de Trump podem forçá-lo a abandonar a disputa, deixando Haley como a herdeira aparente, enquanto outros simplesmente gostam de ter uma candidata anti-Trump.

ESTRATÉGIA ÚNICA

Mesmo apoiadores de Haley reconhecem que suas chances de conseguir uma zebra na batalha pela indicação republicana são extremamente remotas.

“Eu acho que é a única estratégia que ela tem”, disse Chip Felkel, um operador político veterano da Carolina do Sul, sobre a decisão de se concentrar nas primárias do começo de março. “Ela perderá a Carolina do Sul por uma margem considerável.”

Embora pesquisas de opinião estaduais sejam inconsistentes, nenhuma delas mostra Haley à frente em nenhum estado.

A campanha de Trump está confiante de que pode selar a indicação até 19 de março, com base em uma mistura de pesquisas públicas e próprias, segundo uma autoridade sênior da campanha.

(Reportagem de Gram Slattery em Rock Hill, Carolina do Sul; reportagem adicional de Nathan Layne em Sumter, Carolina do Sul)