Alckmin deve participar de velório do empresário Abilio Diniz em SP nesta segunda-feira

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deve participar nesta segunda-feira, 19, do velório do empresário brasileiro Abilio Diniz em São Paulo. O comparecimento de Alckmin deve ocorrer no período da tarde.

No período da manhã, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços participa de reunião do Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política (Cosenp) na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A participação de Alckmin está prevista até as 13 horas. Após o evento, ele deve seguir para o velório.

Abilio Diniz morreu no domingo, 18, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein.

O velório ocorrerá no Salão Nobre do Estádio do MorumBis, do São Paulo Futebol, time do coração do empresário. O velório é aberto ao público das 11 horas às 15 horas. Já o momento do sepultamento será reservado apenas aos familiares.

No domingo, nas redes sociais, Alckmin lamentou a morte do empresário. "Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros. Sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil. Transmito meus sentimentos a seus familiares e amigos", disse o vice-presidente no X, antigo Twitter.