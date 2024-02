Alcaraz diz que precisa controlar os 'nervos' para vencer Rio Open

O espanhol Carlos Alcaraz disse nesta segunda-feira (19) que precisa controlar melhor os "nervos" em "momentos difíceis" se quiser ser campeão do Rio Open, o torneio de tênis mais importante da América do Sul.

O número 2 do ranking da ATP fez uma autocrítica após ser derrotado pelo chileno Nicolás Jarry (19º) na semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, no último sábado.

"Há muitas coisas a melhorar em relação a Buenos Aires. Estou batendo bem na bola e acho que meu jogo está bom, mas tenho que aprender a jogar melhor em determinados momentos", disse Alcaraz em entrevista antes de sua estreia no Rio Open.

"Por exemplo, os break points. Tenho que administrar melhor o que fiz em alguns momentos difíceis, em que os nervos estão lá. Acho que isso é o mais importante a melhorar se quiser ter bons resultados no Rio", acrescentou.

Alcaraz, de 20 anos, não vence um torneio desde julho, quando foi campeão de Wimbledon, seu segundo título de Grand Slam, depois do US Open de 2022.

O jovem espanhol afirmou que conversou com seu treinador, o ex-tenista Juan Carlos Ferrero, sobre "mudar algumas coisas" para se manter em alto nível ao longo do ano.

"A temporada não termina em setembro, temos que manter o mesmo nível até novembro, dezembro, até o último torneio da temporada. Sei o que tenho que fazer este ano, estou trabalhando duro. Vai ser um ano emocionante, com os Jogos Olímpicos pela frente. Mas na metade ou no final da temporada tenho que estar concentrado em manter a mesma intensidade e o mesmo nível", explicou.

Campeão do Rio Open em 2022, Alcaraz é o grande favorito este ano e vai enfrentar na primeira rodada o brasileiro Thiago Monteiro (117º), nesta terça-feira (20), dando início à sua quarta participação no torneio.

No ano passado, afetado por problemas físicos, o espanhol perdeu a final para o britânico Cameron Norrie (23º).

Monteiro, de 29 anos, é o segundo melhor brasileiro no ranking da ATP, atrás de Thiago Wild (82º), e já venceu Alcaraz: nas oitavas de final do ATP 250 de Adelaide em 2021 (7-6, 6-3).

"Vai ser um jogo muito difícil e tenho que estar pronto para dar meus 100%, meu melhor tênis, se quiser vencer. Vou tentar impor meu próprio estilo no jogo e seguir no torneio", afirmou o espanhol.

