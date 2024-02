Agricultores indianos rejeitam preço mínimo oferecido pelo governo

AMBALA, Índia (Reuters) - Sindicatos de agricultores indianos rejeitaram uma proposta do governo do país por contratos de cinco anos de preços mínimos, disse um dos seus líderes em um vídeo publicado na rede social X nesta segunda-feira.

O governo indiano ofereceu preços mínimo garantidos para leguminosas, milho e algodão em uma tentativa de encerrar um impasse com agricultores que estão protestando, afirmou o ministro do Comércio, Piyush Goyal, neste domingo, após uma semana de conflitos entre forças de segurança e manifestantes.

Bombas de gás lacrimogêneo e barricadas foram usadas para dissuadir os agricultores, que formam um bloco eleitoral influente, meses antes de uma eleição geral marcada para maio, na qual o primeiro-ministro Narendra Modi buscará um inédito terceiro mandato.

Os comentários de Goyal vieram após uma maratona de negociações com sindicatos de agricultores, após os manifestantes, que estão exigindo preços mais altos respaldados por lei para quase duas dúzias de produtos, serem retidos a aproximadamente 200 kms de Nova Délhi.

Goyal afirmou que o governo propôs contratos de cinco anos para os preços mínimos aos agricultores que diversificarem suas colheitas para cultivar algodão, guandu, feijão mungo-preto, lentilhas vermelhas e milho, pagos pelos grupos cooperativos que o governo promove.

“Essas organizações comprarão o produto e não haverá limite de quantidade”, disse Goyal a repórteres na cidade de Chandigarh, ao norte, acrescentando que uma garantia de preço similar também seria oferecida a agricultores que diversificarem e produzirem algodão.

Os sindicatos dos agricultores disseram que decidiriam sobre a proposta em um ou dois dias, após chegar a um consenso entre eles. Mas Jagjit Singh Dallewal -- um de seus líderes -- disse em um vídeo da parceira da Reuters, ANI, que os sindicatos rejeitaram a proposta.

Analistas agrícolas afirmaram que o governo ignorou completamente as demandas dos agricultores.

“O governo deveria ter, pelo menos, atendido uma das principais demandas de uma garantia legal para os MSPs”, disse Devinder Sharma, um analista de política alimentícia e comercial independente.

As soluções propostas pelo governo divergem significativamente do que os agricultores têm defendido, o que indica uma falta de seriedade da parte do governo em relação a toda essa questão, acrescentou Sharma.

Mudar mais colheitas de arroz e trigo, que exigem mais água, para leguminosas não apenas beneficiará um lenço freático que está se esgotando, mas também ajudará a reduzir as importações de leguminosas.

O governo anuncia preços mínimos para mais de 20 colheitas todos os anos para estabelecer uma referência, mas as agências estatais compram principalmente arroz e trigo no nível de apoio, beneficiando apenas cerca de 7% dos agricultores que cultivam essas colheitas.

(Reportagem de Shilpa Jamkhandikar, Rajendra Jadhav, Mayank Bhardwaj e de Chandni Shah)