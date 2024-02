'Comprei e amei': mini processador está com desconto e sai por R$ 10,80

O mini processador de alimentos manual se tornou um dos itens de sucesso na cozinha. Além de ser pequeno e prático, o preço costuma ser um grande atrativo.

E Guia de Compras UOL encontrou nesta segunda-feira (19) uma versão do produto por um valor ainda mais barato: De R$ 27,90 por R$ 10,80. Confira a seguir o que ele tem de bom e o que diz quem já comprou o comprou.

O que esse cortador tem de bom?

Ocupa pouco espaço.

O recipiente comporta até 500 ml.

Funciona com uma pequena manivela. Logo não depende de energia elétrica para funcionar.

Prático de montar. Basta encaixar a tampa e a lâmina no recipiente.

Para limpar, é só desmontar as partes e lavar com água e sabão.

Leve, pesa 200g.

O que diz quem comprou?

O produto tem quase 1 mil avaliações no site da Amazon, parceira do UOL, e uma nota média de 4,5 estrelas (do total de cinco).

Produto entregue no prazo. Bem embalado. De boa qualidade. Amei! Tiago Giarola Cipriani

Utilizo este produto para triturar pequenas quantidades alho e cebola. É muito prático. E tem um tamanho adequado para as minhas necessidades . Neide

Comprei por curiosidade e amei. Este não deve nadinha para o elétrico. Atualmente só uso o elétrico se for muita quantidade de tempero. Yara

Pontos de atenção

Alguns consumidores pontuaram que o produto pode ser frágil. Confira algumas opiniões:

Ele cumpre o que promete. A corda para puxar não é tão fácil nem resistente, mas pica tudo muito bem. Vale a pena . Camila

Produto bom, mas com o uso ele acaba quebrando. Recomendo porque é um item indispensável na cozinha! Ele é o terceiro que compro porque uso muito. Gisele Maria Santos Souza

O produto é muito útil e agiliza muita coisa na cozinha. Mas é bem frágil, quase descartável. Tem que usar com muito cuidado. Erick Lima

