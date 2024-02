Aeroporto de Dubai supera meta e recebe 87 milhões de passageiros em 2023, um aumento de 31,7% em relação ao ano anterior

DUBAI,19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) concluiu um ano recorde de conquistas e crescimento extraordinário ao receber 87 milhões de passageiros em tráfego anual em 2023, superando não apenas a previsão anual da Dubai Airports, mas também os níveis de tráfego anteriores à pandemia. O desempenho marca a conclusão bem-sucedida e antecipada da jornada de recuperação do DXB, solidificando ainda mais sua posição como o principal aeroporto do mundo em tráfego internacional de passageiros.

O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai, lembrou que o desempenho do DXB em 2023 é um testemunho da liderança visionária e da determinação do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, para alcançar crescimento e excelência em todos os setores, superando todos os desafios ao longo do caminho. "Esse desempenho excepcional ressalta o surgimento de Dubai como o destino turístico mais popular do mundo e seu papel fundamental no comércio global, facilitado pela conectividade inigualável, pela capacidade de aviação e pela infraestrutura de logística que foi construída de forma constante ao longo dos anos sob a liderança de Sua Alteza", afirmou.

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum acrescentou que Dubai estabele novos padrões de referência na experiência do passageiro com níveis de excelência e tecnologias inovadoras que redefinem constantemente os serviços aeroportuários. "Consistente com o objetivo da Agenda Econômica de Dubai D33 de consolidar o status de Dubai como uma das três principais cidades do mundo para turismo e negócios na próxima década, a cidade continua a crescer rapidamente como um hub de aviação global e o gateway preferido do mundo para viajantes internacionais. Ao celebrarmos essas conquistas, continuamos comprometidos em aprimorar ainda mais a posição de liderança de Dubai no cenário global", continuou.

O xeique observou que a Dubai Airports, liderada pelo xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente da Dubai Airports, além de ser presidente e diretor-executivo da Emirates Airline and Group, introduziu iniciativas estratégicas e fez investimentos vitais em infraestrutura, tecnologia e atendimento ao cliente para colocar Dubai na vanguarda do crescimento da aviação global.

Paul Griffiths, CEO da Dubai Airports, manifestou orgulho pela marca conquistada. Lembrou que 2023 foi um ano excepcional e uma prova do compromisso com a inovação, a eficiência e o fornecimento de uma experiência exemplar aos passageiros. "Isso fez com que o DXB atingisse as mais altas pontuações de engajamento interno - um reflexo do nosso compromisso de promover uma cultura colaborativa, onde cada contribuição é valorizada e cada funcionário é capacitado para atingir seu pleno potencial. Gostaria de expressar minha gratidão à nossa equipe dedicada, que é o coração da nossa organização, e aos nossos parceiros, cujo trabalho colaborativo foi fundamental para alcançarmos esses marcos", afirmou.

Griffiths disse ainda que, ao olhar para o futuro, a companhia renova o compromisso de aprimorar coletivamente a experiência no aeroporto para todos os nossos passageiros, lançando um projeto significativo para expandir e reformar as instalações do DXB, a fim de fortalecer nossa infraestrutura para o crescimento futuro. "O DXB continua firmemente posicionada como líder global, estabelecendo o padrão de ouro para experiências excepcionais dos hóspedes e excelência em aviação internacional", salientou.

Números do tráfego

Em 2023, o DXB testemunhou um aumento no número de passageiros, chegando perto de 87 milhões. Trata-se de um aumento de 31,7% em relação ao ano anterior e pouco menos de um por cento acima do número de visitantes registrado em 2019: 86,4 milhões. Os números foram impulsionados pelo crescimento robusto no segundo semestre do ano, durante o qual o aeroporto registrou um total de 45,4 milhões de visitantes.

Com 7,8 milhões de passageiros, dezembro foi o mês mais movimentado do quarto trimestre, durante o qual o aeroporto recebeu um total de 22,4 milhões de passageiros, um crescimento anual de 13,8% em comparação com o quarto trimestre de 2022. O terceiro trimestre continuou sendo o trimestre com o maior tráfego desde 2019, com 23 milhões de passageiros, enquanto agosto, com 7,9 milhões de passageiros, foi o mês com o maior tráfego.

De acordo com os dados mais recentes para 2023, o DXB está atualmente conectado a 262 destinos em 104 países por meio de 102 companhias aéreas internacionais.

Excelência operacional e experiência do hóspede

O DXB processou um total de 77,5 milhões de bagagens em 2023, tornando-se o maior volume de bagagens gerenciadas em um ano no aeroporto. Apesar do aumento de 24,6% no volume de bagagens em relação ao ano anterior, o DXB manteve sua taxa de sucesso de 99,8%, com apenas 2,4 bagagens mal manuseadas por mil passageiros.

Mais de 95% dos passageiros tiveram menos de sete minutos de espera no controle de passaporte na partida, enquanto o tempo médio de espera no controle de segurança na partida foi de menos de quatro minutos para 97,5% dos passageiros.

No programa Airport Service Quality (ASQ) da ACI World, reconhecido mundialmente, o DXB obteve uma pontuação de 4,5, o resultado mais alto alcançado pelo aeroporto até o momento, refletindo o compromisso do hub de melhorar continuamente a satisfação dos passageiros, o desempenho dos negócios e a qualidade dos serviços aeroportuários.

Principais países de destino

A Índia conquistou o primeiro lugar entre os países de destino, com um tráfego total de 11,9 milhões de passageiros, seguida pela Arábia Saudita, com 6,7 milhões de passageiros, e pelo Reino Unido, com 5,9 milhões de passageiros. Outros mercados de destaque incluem o Paquistão (4,2 milhões), os EUA (3,6 milhões), a Rússia (2,5 milhões) e a Alemanha (2,5 milhões).

Principais destinos

Londres manteve sua posição como o principal destino, com 3,7 milhões de passageiros, seguida por Riad, com 2,6 milhões, e Mumbai, com 2,5 milhões.

Carga

Em 2023, o DXB movimentou um total de 1.805.898 toneladas de carga, registrando uma ligeira queda de 4,5% em comparação com o ano anterior. Os volumes de carga registraram um crescimento de 20,4% em relação ao ano anterior no quarto trimestre, chegando a 506.018 toneladas.

Movimentos de voos

O aumento de dois dígitos no número de passgeiros durante o ano continuou a se refletir nos movimentos de voos no hub, que totalizaram 416.405 em 2023, o maior total de movimentos já registrado em DXB, e um aumento de 21,3% em relação ao ano anterior.

Perspectivas

As previsões iniciais indicam que, em 2024, o DXB deverá receber 88,8 milhões de passageiros, colocando o hub perto de seu recorde histórico anterior de 89,1 milhões de passageiros, estabelecido em 2018.