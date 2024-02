Ações da China sobem após a pausa do Ano Novo Lunar

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas iniciaram o Ano do Dragão em clima positivo nesta segunda-feira, com os investidores retornando da pausa de uma semana do Ano Novo Lunar e comprando ações de turismo e entretenimento após os gastos no feriado.

Os investidores também se inspiraram no desempenho robusto das ações de Hong Kong na semana passada e das empresas chinesas listadas nos Estados Unidos, bem como nos avanços da inteligência artificial (IA) no exterior.

Alguns apostam que o governo lançará mais medidas em breve para sustentar a economia e o mercado da China. A China deve reduzir sua taxa de referência para hipotecas em uma fixação mensal na terça-feira, apesar de ter mantido no domingo a taxa de juros do instrumento de empréstimo de médio prazo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,16%, na quarta sessão seguida de ganhos, enquanto o índice de Xangai subiu 1,56%.

Mas o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve queda de 1,13% após uma sequência de três dias de alta, com o subíndice de tecnologia caindo até 3,2%.

As receitas com turismo na China durante o feriado do Ano Novo Lunar aumentaram 47,3% em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais divulgados no domingo. Na área de entretenimento, a receita com bilheteria da China ultrapassou 8 bilhões de iuanes (1,11 bilhão de dólares) durante o feriado de oito dias, marcando um recorde.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,04%, a 38.470 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,13%, a 16.155 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,56%, a 2.910 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,16%, a 3.403 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,19%, a 2.680 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,15%, a 18.635 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,12%, a 3.225 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,09%, a 7.665 pontos.