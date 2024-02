Abílio Diniz já se arriscou como piloto e venceu corrida com Alfa Romeo

Antigo dono do Grupo Pão de Açúcar, o empresário Abílio Diniz morreu no último domingo aos 87 anos de idade. A causa foi uma insuficiência respiratória devido a uma pneumonia, segundo um comunicado divulgado pela família. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, havia um mês.

A vida no esporte a motor

Mesmo tendo feito sua vida profissional no mundo dos negócios, Diniz se destacou também pela sua paixão por esportes, entre eles o automobilismo.

Sua maior conquista foi em 1970, quando conseguiu a vitória nas Mil Milhas Brasileiras, prova de longa duração mais tradicional do Brasil.

Ele competiu ao lado do irmão, Alcides Diniz, correndo em um Alfa Romeo GTAm pela equipe de Piero Gancia, a Jolly Gancia.

Outra vitória de Abílio Diniz no automobilismo foi nas 12 Horas de Interlagos em 1971, também ao lado do irmão e pela mesma equipe.

Além de sua carreira atrás do volante, Abílio apoiou seu filho - Pedro Paulo Diniz - em sua carreira de piloto nos anos 1990, incluindo participação na Fórmula 1 entre 1995 e 1996.

Além do automobilismo, Abílio Diniz também foi tricampeão brasileiro de motonáutica.

