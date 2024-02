Viúva de Navalny participará de reunião de ministros da UE

SAN PAULO, 18 FEV (ANSA) - A viúva do líder de oposição russo Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, participará nesta segunda-feira (19) de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia, cuja maior parte dos Estados-membros culpou o regime de Vladimir Putin pela morte do dissidente.

"Daremos as boas-vindas a Yulia Navalnaya no Conselho de Relações Exteriores da UE. Os ministros enviarão uma forte mensagem de apoio aos combatentes pela liberdade na Rússia e honrarão a memória de Alexei Navalny", disse o alto representante para Política Externa do bloco, Josep Borrell, no X (antigo Twitter).

Já o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani, afirmou que Navalnaya é "esposa do homem que desafiou o sistema russo e foi assassinado após anos de perseguição injusta".

"Suas palavras ajudarão os europeus a compreender ainda melhor o tipo de sistema violento que devemos enfrentar na Ucrânia", salientou. (ANSA).

