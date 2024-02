Nem sempre a quilometragem de um carro usado tem relação com a qualidade dele. Em teoria, quanto menos rodado for um veículo, melhor ele será. Mas não é assim que funciona na prática.

Já me deparei com muitos carros com baixa quilometragem que estavam ruins, seja na aparência ou nas manutenções pendentes. Por outro lado, existem vários veículos 'estradeiros', aqueles que rodam muito em curto espaço de tempo, mas que estão em excelentes condições.

No vídeo dessa semana falo sobre a média que o mercado considera para determinar se um carro está muito ou pouco rodado, além de mostrar algumas vantagens que os veículos bastante experimentados podem ter.

