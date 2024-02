Tribunal Federal de Apelações de Abu Dhabi adia audiência no caso da organização terrorista 'Comitê de Justiça e Dignidade' para 7 de março e Ministério Público exige sentença máxima

ABU DHABI, 18 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Câmara de Segurança do Estado do Tribunal Federal de Apelações de Abu Dhabi decidiu adiar a audiência do Caso Número 87 de 2023 - Ofensas à Segurança do Estado, envolvendo a organização terrorista "Comitê de Justiça e Dignidade", para a sessão de 7 de março para ouvir as alegações dos advogados que representam 84 réus, incluindo indivíduos e entidades acusadas.

O caso diz respeito a membros da organização terrorista Irmandade Muçulmana que cometeram crimes relacionados ao estabelecimento e gerenciamento de uma organização terrorista, bem como à lavagem de dinheiro proveniente da formação de uma organização terrorista clandestina.

O Ministério Público concluiu suas alegações, que se estenderam por duas sessões separadas, durante as quais confirmou que esse caso é completamente diferente do caso número 79 de 2012 de Ofensas à Segurança do Estado e não é um novo julgamento dos réus, de acordo com as provas apresentadas na sessão pública, que incluíram confissões e declarações dos réus. As confissões foram consistentes com as investigações do Aparelho de Segurança do Estado e com os testemunhos e relatórios dos peritos que foram designados para monitorar e analisar as atividades dos réus.

O Ministério Público exigiu a sentença legal máxima para os réus, com base no Artigo 88 do Código Penal, que afirma que se os crimes foram cometidos com um único propósito e estavam inextricavelmente ligados, eles devem ser considerados um único crime e a punição prescrita para o mais grave desses crimes deve ser imposta. O artigo 90 do Código Penal também estabelece que, se o autor do crime no caso previsto no artigo 88 desta lei tiver sido condenado por um crime punível com uma pena menor, ele deverá ser julgado pelo crime punível com a pena máxima. Nesse caso, o tribunal determinará a execução da pena imposta na última sentença, após deduzir o que foi efetivamente executado da sentença anterior.

Organização terrorista "Comitê de Justiça e Dignidade"

As alegações do Ministério Público se estenderam por duas sessões distintas. Na primeira sessão, que durou cerca de cinco horas e contou com a presença dos advogados dos réus, suas famílias e representantes da mídia, a promotoria apresentou suas provas contra os réus sob a acusação de estabelecer e administrar uma organização terrorista clandestina nos EAU (Comitê de Justiça e Dignidade), com o objetivo de cometer atos terroristas e coletar e lavar dinheiro para servir à organização.

A promotoria apresentou provas contra os réus, incluindo confissões de um dos réus de que a organização estudou os eventos que coincidiram com as chamadas "Revoluções da Primavera Árabe" para criar um modelo revolucionário semelhante nos Emirados Árabes Unidos.

Houve ainda a confissão do réu de que o primeiro e o segundo réus propuseram a criação da organização terrorista "Comitê de Justiça e Dignidade" como uma organização clandestina separada da organização terrorista "Reform Call", com a intenção de instigar uma revolução violenta que envolveria confrontos com o pessoal de segurança, resultando em mortes e na interrupção de funções essenciais do Estado.

O réu também confessou que o método da organização terrorista acima mencionada se baseava em cultivar a raiva e o ressentimento generalizados na sociedade, buscando manipular essas emoções em protestos de rua em massa que inevitavelmente se tornariam violentos por meio de confrontos com as forças de segurança, podendo resultar em vítimas e feridos.

A organização então iria explorar isso como combustível para aumentar o ressentimento e promovê-lo na mídia, tanto nacional quanto internacionalmente, a fim de obter apoio de organizações externas. O réu também confessou que a organização estabeleceu equipes e identificou suas tarefas e membros. E também confessou que a organização planejava realizar uma manifestação pública em uma praça conhecida do país.

Além disso, ele concluiu suas confissões afirmando que a reunião dos membros da organização na casa do segundo réu demonstra claramente a verdadeira natureza da organização terrorista, seu objetivo e seu método de incitar o caos, mesmo que isso leve ao derramamento de sangue e à perda de vidas.

Estrutura organizacional e cinco equipes

O Ministério Público apresentou à audiência a estrutura organizacional da organização terrorista Comitê de Justiça e Dignidade, que era chefiada pelo segundo réu. A organização consistia em cinco equipes:

- A equipe eletrônica: essa equipe era responsável por divulgar notícias na Internet e em plataformas de mídia social que incitassem a opinião pública.

- A equipe jurídica: essa equipe era responsável pela comunicação com organizações jurídicas locais, regionais e internacionais.

- A equipe nacional: essa equipe era responsável por mobilizar notáveis e intelectuais do país contra o que eles chamavam de "violações dos serviços de segurança".

- A equipe de mídia: essa equipe era responsável por criar contas em plataformas de mídia social, publicar tweets e notícias e realizar campanhas de mídia; a equipe também treinou os jovens da organização sobre como incitar a opinião pública na Internet e tentar preparar a mente das pessoas para a ideia de uma "revolução".

- A equipe de ação externa: essa equipe era responsável por facilitar a fuga dos membros da organização do país, coordenar com as outras organizações da Irmandade Muçulmana no Golfo para apoiar os fugitivos e trabalhar para organizar campanhas de mídia contra as instituições do Estado no exterior.

Provas que comprovam a administração da organização e suas atividades e objetivos

O Ministério Público analisou documentos que comprovam o envolvimento dos réus em incitar a opinião pública e minar a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado, a fim de criar um estado de tensão na sociedade que poderia explodir. A acusação apresentou um documento que prova que alguns membros da organização se reuniram na casa de um deles, e esse documento mostra os participantes discutindo uma proposta para "levantar questões para incitar a opinião pública".

A acusação também apresentou documentos que foram apreendidos de um dos réus, que incluíam um plano para traduzir notícias, artigos e relatórios de incitamento para o inglês e para entrar em contato com veículos de mídia, incluindo 27 plataformas de mídia estrangeiras, e fornecer a eles material de arquivo. O plano também incluía a realização de uma série de reuniões com jornalistas proeminentes de países estrangeiros, sob o pretexto de que havia um estado de descontentamento na sociedade, para que a mídia estrangeira fizesse a cobertura.

O Ministério Público também apresentou um videoclipe provando que um dos réus incitou estudantes a saírem às ruas, filmá-lo e circulá-lo em plataformas de mídia social, a fim de incitar esse segmento da sociedade a protestar nas ruas para pressionar as instituições do Estado.

O Ministério Público também apresentou imagens de tweets de um dos réus em que ele comparava a "Praça Tahrir" no Egito a uma das praças famosas do país, simbolizando-a como uma "praça para a revolução".

Monitoramento eletrônico e relatório de um comitê de especialistas em mídia

Em sua apresentação de provas, o Ministério Público se baseou em um relatório de um comitê de especialistas em mídia que foi formado para analisar a atividade eletrônica e de mídia da organização. O comitê concluiu que essa atividade foi realizada de forma sistemática, com uma abordagem unificada, e que os réus buscaram deliberadamente criar um estado de raiva popular, incitar a opinião pública a atingir a unidade nacional, lançar dúvidas e depreciar o sucesso do modelo de desenvolvimento do país, gerar um estado de raiva e criar um estado de tensão e direcionar a mente coletiva para aceitar a ideia de se reunir e protestar.

O Ministério Público comentou o relatório do comitê de mídia, afirmando que as conclusões do comitê de monitoramento eletrônico e análise das contas dos réus, o que eles publicaram em plataformas de mídia social e sua atividade de mídia, indicam a exatidão das conclusões da investigação, do depoimento de testemunhas e da confissão do réu, confirmando a existência de um plano de mídia eletrônica que corresponde à sua confissão.

Gravações de áudio e confissões dos réus

A Promotoria também apresentou as confissões dos réus sobre o pagamento de quantias mensais à organização, facilitando a realização de reuniões de seus membros em suas residências, explorando as chamadas "Revoluções da Primavera Árabe" para servir às agendas da organização terrorista e incitando as pessoas a saírem às ruas e realizarem manifestações.

O Ministério Público também apresentou gravações de áudio que comprovam que os réus distribuíram as tarefas das equipes da organização terrorista "Comitê de Justiça e Dignidade", além de usar estudantes universitários e ativistas para servir aos propósitos da organização e buscar a ajuda de outras pessoas de fora da organização para dar a impressão de que a opinião pública está interagindo com eles.

Lavagem de dinheiro proveniente das atividades da organização ilegal "Reform Call"

Na segunda sessão pública, o Ministério Público abordou em suas alegações a acusação de lavagem de dinheiro proveniente dos crimes de criação e fundação de uma organização terrorista secreta. A acusação confirmou que os membros da organização estabeleceram duas empresas como braços econômicos fictícios para lavar os recursos obtidos, que foram coletados por meio de assinaturas mensais dos membros da organização, além de coletar doações ilegalmente.

Assinaturas mensais, arrecadação de fundos e outras formas de apoio à organização

O Ministério Público apresentou o depoimento de uma testemunha que confirmou que a organização terrorista secreta contava com várias fontes de financiamento, a saber, as assinaturas impostas aos membros a uma taxa de 5% da renda mensal dos empregados e 1% dos lucros daqueles que trabalhavam no campo do comércio ou de profissionais.

A testemunha também confirmou que a coleta e a transferência de dinheiro eram realizadas de forma organizacional secreta, além de coletar doações, caridades e dinheiro do Zakat de alguns indivíduos, além de doações de membros da organização.

O Ministério Público apresentou a confissão de um dos réus (o gerente financeiro) sobre a coleta ilegal de doações e assinaturas mensais e sua colocação em um cofre em sua casa, sob a condição de que ele as entregaria aos chefes dos comitês centrais da organização com base nas instruções dos membros da diretoria da organização.

A acusação apresentou um documento obtido do computador do réu acima mencionado, que incluía uma declaração dos fundos que foram coletados mensalmente em um ano. Também foi apresentado um documento escrito com a caligrafia do réu, no qual ele mencionou alguns dos valores recebidos, juntamente com outro documento relacionado a doações em dinheiro.

Empresas para investir os fundos ilegais da organização

A testemunha acima mencionada também confirmou que a organização estabeleceu uma entidade financeira por meio da qual o Grupo poderia ser financiado por meio de investimentos imobiliários, seja em seus nomes pessoais ou em parceria com outros. As duas empresas mencionadas acima contribuíram para a criação de duas outras empresas, e as empresas mencionadas trabalharam para disfarçar a origem e a natureza de seus fundos ilegais, canalizando-os para uma variedade de projetos no país. Elas camuflavam esses fundos misturando-os com outras atividades comerciais legítimas, escondendo-os do escrutínio dos serviços de segurança.

A testemunha afirmou que a organização usou deliberadamente uma cadeia de empresas para mascarar a verdadeira origem dos fundos. Essa ofuscação intencional, obtida por meio de transferências entre empresas, tinha como objetivo tornar extremamente difícil o rastreamento do dinheiro até sua origem.

Obtenção de empréstimos bancários para ocultar os fundos ilegais da organização em instituições financeiras

O Ministério Público apresentou provas da transferência de fundos suspeitos entre essas empresas, conforme planejado por um membro da organização, que explorou sua posição em um dos bancos nos Emirados Árabes Unidos para comprar ativos, ações e imóveis em nome das empresas mencionadas, com o objetivo de lavar os fundos.

O Ministério Público se baseou no testemunho de dois membros do Comitê de Revisão Financeira formado sob a decisão do Ministério Público sobre as investigações da Unidade de Inteligência Financeira, que confirmou, após escrutínio, que a organização terrorista cometeu o crime de lavagem de dinheiro por meio de seis empresas interconectadas, contratando com vários bancos no país e usando os fundos para investir em ativos financeiros e imobiliários, com o objetivo de aumentar seu capital.

Depois de analisar meticulosamente as confissões dos réus, os depoimentos de oito testemunhas, os relatórios do Comitê de Mídia e da Unidade de Inteligência Financeira e outras provas de apoio, o Ministério Público apresentou seus argumentos finais. E exigiu a sentença máxima para os réus, citando sua intenção comprovada de causar danos à comunidade, colocar em risco a segurança pública e comprometer as instituições do Estado.