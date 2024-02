Simone Tebet sobre Abilio: Tínhamos em comum o amor ao Brasil e visão de colocar País no eixo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, escreveu há pouco nas redes sociais que recebeu com tristeza a notícia do falecimento do empresário Abilio Diniz. Segundo ela, Abilio foi uma liderança empresarial brasileira, um homem determinado e com grande contribuição ao País.

"Lembro a oportunidade que tive de ser entrevistada por ele em seu programa ‘Caminhos com Abilio Diniz’, na CNN, onde conversamos sobre o assunto que tínhamos em comum: o amor ao Brasil e as medidas necessárias para colocá-lo no eixo, na direção de um desenvolvimento sustentável", disse, deixando carinho à família e amigos do empresário.