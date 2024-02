Sharjah: 'Xposure 2024 Conservation Summit' recebe presidente de associação Yanomami, o brasileiro Junior Hekurari, como convidado de honra

SHARJAH,18 de fevereiro de 2024 (WAM) - A 8ª edição do Festival Internacional de Fotografia Xposure, organizado pelo Escritório de Mídia de Sharjah (SGMB, na sigla em inglês), receberá o ativista ambiental Junior Hekurari, líder da tribo Yanomami na Amazônia, durante a "Cúpula sobre Conservação" como parte dos eventos do festival. A edição será realizada de 28 de fevereiro a 5 de março no Expo Centre Sharjah.

O evento destacará os esforços extraordinários feitos por Junior Hekurari como um exemplo importante daqueles que causaram impacto na proteção ambiental. Desde a juventude, ele se juntou a ativistas que defendiam a proteção da Amazônia, atuando como presidente da Associação Yanomami e do Conselho Local de Saúde para Populações Indígenas Suburbanas. Ele lutou contra o desmatamento devido à mineração ilegal de ouro e efeitos desastrosos sobre o meio ambiente e os povos indígenas na região de Alto Alegre, Roraima (norte do Brasil).

A cúpula contará com 15 palestrantes, incluindo fotógrafos e conservacionistas renomados, que conduzirão discussões e apresentações sobre questões ambientais urgentes. Entre eles estão Charlie Hamilton James, Florian Schulz, Kathy Moran, Beth Wald, Kiliii Yuyan, Sandesh Kadur, Melody Mnisi, Karabo Magakane, Rifumo Mathebula e Mike Kendrick.

Alya Al Suwaidi, diretora do SGMB, afirmou o compromisso da Xposure com a organização da "Cúpula sobre Conservação", que inclui uma série de eventos, exposições e sessões de discussão com o objetivo de promover práticas ecologicamente corretas e aumentar a conscientização sobre questões ambientais. O compromisso se alinha aos esforços dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o meio ambiente e reflete sua visão de sustentabilidade.

Al Suwaidi enfatizou que hospedar um grupo de elite de fotógrafos, especialistas, profissionais experientes, ativistas ambientais e defensores da conservação em uma plataforma unificada facilita a troca de conhecimentos e experiências. A colaboração, segundo ela, desempenha um papel crucial na transmissão de um ethos ambiental convincente para um público global, ampliando assim o impacto de sua mensagem de conservação.

Os principais especialistas e fotógrafos que participarão da Cúpula de Conservação, realizada em 29 de fevereiro dentro dos eventos do festival, apresentarão suas propostas de apoio ao meio ambiente por meio de suas experiências em fotografia. Eles destacarão a beleza das áreas protegidas que foram documentadas por suas lentes para aprimorar os esforços e as ações globais destinados a aumentar a conscientização sobre a preservação ambiental.