Só com água: toalhas demaquilantes tiram make sem agredir a pele; confira

Você já experimentou retirar make com toalhas demaquilantes? Esse produto é capaz de eliminar os resíduos apenas com água, dispensando o uso de removedores de maquiagem e causando menos irritação à pele do que o algodão e os lenços demaquilantes.

As toalhas para retirar maquiagem também geram menos resíduos ao meio ambiente, porque são reutilizáveis, e algumas delas são cruelty free — não usam animais como cobaias durante o processo de fabricação.

Para remover a make com a toalha, basta molhar com água corrente ou morna e passar no rosto, fazendo movimentos circulares. A seguir, confira algumas opções de toalhas demaquilantes para ter na sua nécessaire:

Com microfibras de poliéster que facilitam a retirada da maquiagem.

Tem uma camada de espuma extra, que torna o toque ainda mais confortável ao rosto.

Feita 100% de poliéster.

Pode ser lavada na máquina ou na mão, com sabão neutro.

Promete remoção total da maquiagem.

Remove produtos à prova d'água.

100% poliéster.

Reutilizável.

Cruelty free.

Vegana.

Testada dermatologicamente.

*Colaborou Juliana Almirante

