Rússia segue ofensiva após conquista de Avdyivka; Ucrânia denuncia morte de prisioneiros de guerra

As tropas russas estão lançando vários ataques no leste da Ucrânia para tentar avançar para além de Avdyivka, um dia depois que as forças de Kiev se retiraram dessa cidade industrial, disse o exército ucraniano no domingo (18).

Enfrentando uma crescente escassez de soldados e armas, e após meses de combates difíceis, a Ucrânia anunciou sua retirada de Avdyivka na noite de sexta-feira, uma derrota simbólica poucos dias antes do segundo aniversário da invasão russa.

As "grandes forças" ucranianas assumiram novas posições perto de Avdyivka e estão "prontas" para os ataques russos, que "infelizmente já estão em andamento", disse o porta-voz militar do setor, Dmytro Lykhoviy, na televisão no domingo.

De acordo com ele, a Rússia está "tentando ativamente desenvolver sua ofensiva" na região de Donetsk.

No domingo, os militares ucranianos "repeliram" 14 ataques perto de Lastotchkyné, um pequeno vilarejo a menos de dois quilômetros dos distritos de Avdiïvka, no norte, e outros 23 na área de Mariïnka, mais ao sul, disse o general Oleksandre Tarnavsky, comandante do setor, no Telegram.

O avanço russo sobre Avdiivka, o maior desde maio de 2023, aumentou a pressão sobre a população civil cada vez menor da região.

Ficar ou sair?

No vilarejo de Novooleksandrivka, a cerca de 30 quilômetros a oeste de Avdiïvka, onde restam cerca de 200 pessoas, Vadym, de 22 anos, decidiu não deixar o local por enquanto, apesar dos "constantes" bombardeios russos.

"Espero que isso pare. E se não parar, tentaremos sair", disse ele à AFP, referindo-se à esposa e ao filho, nascido há uma semana.

A queda de Avdyivka ocorreu em um momento em que a Ucrânia aguarda desesperadamente a votação de um pacote de ajuda crucial de US$ 60 bilhões dos EUA há meses. É "o resultado da inação do Congresso, que levou aos primeiros ganhos (territoriais) significativos da Rússia em meses", lamentou o presidente dos EUA, Joe Biden.

Vladimir Putin, por sua vez, saudou uma "importante vitória" no sábado, com seu exército reivindicando "controle total" de Avdyivka, que está em grande parte em ruínas.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter avançado 8,6 quilômetros com a captura da cidade, que foi alvo de intensos ataques russos desde outubro, apesar das pesadas perdas.

A queda dessa cidade, que nos últimos dias tinha apenas 900 habitantes, em comparação com cerca de 34 mil antes da guerra, tem um valor simbólico importante para ambos os lados.

Avdiivka caiu brevemente nas mãos dos separatistas liderados por Moscou em julho de 2014, antes de retornar ao controle ucraniano. Fica a apenas uma dúzia de quilômetros de Donetsk, a "capital" separatista que está fora do controle de Kiev há dez anos. As forças ucranianas reconheceram que alguns soldados foram capturados durante a retirada, sem fornecer detalhes.

Ataques no sul

No domingo, o canal DeepState do Telegram, que é próximo ao exército ucraniano, afirmou que as forças russas haviam matado a tiros seis militares ucranianos, quatro deles feridos, em uma posição ao sul de Avdiïka, provavelmente na quinta-feira. As autoridades ucranianas ainda não comentaram essas alegações.

Por outro lado, as forças terrestres de Kiev acusaram a Rússia de ter matado a tiros dois prisioneiros de guerra ucranianos no domingo, no leste, mas fora do setor de Avdyivka.

No sul do país, o exército ucraniano também relatou ataques russos na região de Zaporijjia no domingo.

Segundo o general Tarnavsky, as forças de Kiev repeliram 13 "tentativas de ataques" russos perto dos vilarejos de Robotyné e Verbové, um dos poucos lugares onde os ucranianos recuperaram terreno durante sua contraofensiva em 2023, que falhou amplamente.

Mais tarde, o porta-voz Dmytro Lykhoviy minimizou a gravidade desses ataques, garantindo que Moscou não tinha forças suficientes para um avanço.

"Gostaria de acalmar um pouco o pânico (...) É muito provável que tenham sido tentativas locais de atingir Robotyné", disse ele na televisão, garantindo que "o inimigo levou um golpe e se retirou".

