Papa Francisco saúda movimento de agricultores na Itália

VATICANO, 18 FEV (ANSA) - O papa Francisco saudou um grupo de agricultores que levou um trator e uma vaca à Praça São Pedro, no Vaticano, para pedir o apoio do pontífice aos protestos da categoria na Itália.

"Saúdo os agricultores e criadores presentes na praça", declarou o líder católico durante seu Angelus dominical, pronunciado de uma janela do Palácio Apostólico para a multidão de fiéis.

Em entrevista à ANSA pouco antes, Pietro Megna, um dos porta-vozes dos manifestantes, disse que o ato teria um "caráter simbólico". "O Vaticano e o Papa precisam dar voz a nossos problemas", salientou.

Além disso, a categoria escreveu uma carta a Francisco para explicar os motivos da manifestação. "Há várias semanas, com orgulho e tenacidade, estamos protestando para que o governo e os cidadãos escutem nossa proposta de reforma do setor agrícola", diz o documento.

Para simbolizar o movimento, os agricultores doaram ao Papa um trator, veículo que se tornou emblema dos protestos por toda a União Europeia, e uma quantidade de farinha, que, segundo eles, representa o "pão de Cristo".

O ato no Vaticano também foi marcado pela presença da vaca Ercolina, símbolo das manifestações na Itália e que esteve recentemente em Sanremo, durante o festival musical homônimo.

Assim como no restante da UE, os agricultores da Itália denunciam um suposto excesso de regulamentação ambiental no bloco, querem o fim das negociações do acordo comercial com o Mercosul e exigem mais políticas públicas para o setor. (ANSA).

