"Oppenheimer" é o favorito em festival britânico de cinema Bafta 24

A nata do cinema mundial está reunida neste domingo (18) para o Bafta - British Academy Film Awards, com o grande favorito, a menos de um mês do Oscar, sendo o filme biográfico de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atômica "Oppenheimer". Enquanto isso, "Anatomia de uma Queda" carrega as esperanças francesas.

A noite do Bafta começou bem para o filme de Justine Triet, que tem acumulado prêmios desde a Palma de Ouro em Cannes, com o prêmio de melhor roteiro original. Suas sete indicações alimentaram as expectativas de um sucesso francês em Los Angeles em 10 de março, mas ele enfrenta, no domingo, adversários de peso.

Assim como outros prêmios internacionais, "Oppenheimer", que arrecadou quase US$ 1 bilhão de bilheteria, parte com uma posição de destaque com 13 indicações, incluindo a de melhor ator para o irlandês Cillian Murphy.

O retrato de J. Robert Oppenheimer, físico atormentado e diretor científico do Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, também poderia render a Christopher Nolan ("A Origem", "Interestelar") seu primeiro Bafta como melhor diretor.

Diante dele, outros dois britânicos, Jonathan Glazer ("A Zona de Interesse") e Andrew Haigh ("Todos Nós Desconhecidos") disputarão o prêmio, ao lado de Bradley Cooper ("Maestro"), Alexander Payne ("Os Rejeitados) e Justine Triet, a única mulher na disputa. Em seguida, "Pobres Criaturas", a comédia inspirada em Frankenstein e dirigida por Yorgos Lanthimos, é indicada em 11 categorias, incluindo a de melhor atriz para Emma Stone.

"Variedade"

A estrela americana chegou sorridente no tapete vermelho do Royal Festival Hall de Londres, onde também desfilaram Sandra Hüller, indicada por seus papéis em "Anatomia de uma Queda" e "A Zona de Interesse", Paul Mescal em "Todos Nós Desconhecidos" e os atores de "Maestro", Bradley Cooper e Carey Mulligan.

O ator escocês David Tennant, apresentador da cerimônia, então deu início à noite. Presente no evento e presidente do Bafta, o príncipe William, que só se pronunciou publicamente uma vez desde o anúncio do câncer de seu pai, o rei Charles III, encontrará vários dos vencedores. Sua esposa, Kate, ainda se recupera de uma cirurgia abdominal em janeiro.

Entre os outros concorrentes, o épico de Martin Scorsese "Os Assassinos da Lua das Flores" recebeu nove indicações, assim como "A Zona de Interesse", um filme sobre o cotidiano da família do comandante do campo de extermínio nazista de Auschwitz e vencedor do Grande Prêmio em Cannes.

"Barbie", o outro sucesso comercial do verão dirigido por Greta Gerwig, mas ignorado pelo Oscar, está concorrendo apenas a cinco prêmios, incluindo o de melhor atriz para Margot Robbie.

"A seleção deste ano é muito emocionante, e eu acredito que sua palavra-chave é variedade", destacou em janeiro Sara Putt, presidente do Bafta, que espera que esta ampla variedade de filmes e gêneros "incentive as pessoas a irem ao cinema".

O Bafta premia, ao longo dos anos, cada vez menos atores britânicos: entre os homens, não há nenhum representante do Reino Unido para o melhor papel ou melhor papel secundário, uma primeira vez desde 1976.

As atrizes do Reino Unido são melhor representadas, com Carey Mulligan ("Maestro") e Vivian Oparah ("Rye Lane") indicadas para melhor atriz, e Emily Blunt ("Oppenheimer"), Claire Foy ("Todos Nós Desconhecidos") e Rosamund Pike ("Saltburn") em papel secundário.

A revelação britânica "How to Have Sex" da jovem diretora Molly Manning Walker, que questiona os primeiros encontros e os limites do consentimento, recebeu três indicações, após ganhar o prêmio Un Certain Regard em Cannes.

(Com AFP)