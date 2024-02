O que é o quadro psicótico agudo, que acometeu a ex-BBB Vanessa Lopes? Entenda

A influenciadora Vanessa Lopes, que abandonou o Big Brother Brasil 24 em 19 de janeiro, contou em entrevista ao Fantástico que foi diagnosticada com um "quadro psicótico agudo". A entrevista vai ao ar na noite deste domingo, 18, mas alguns trechos foram divulgados previamente nas redes sociais.

O que é o quadro psicótico agudo?

- O quadro psicótico agudo "se caracteriza pela ocorrência de sintomas como ideias delirantes, perturbação das percepções e por uma desorganização maciça do comportamento normal", de acordo com a definição adotada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

- São comuns sintomas como desorganização do pensamento, alterações na percepção da realidade (alucinações e/ou delírios), no comportamento (agressividade ou erraticidade), no humor e na interação com os outros e com o ambiente. É considerado uma emergência psiquiátrica e demanda intervenção rápida.

Ainda de acordo com o protocolo, o transtorno pode estar associado a uma situação de estresse agudo. A recuperação completa ocorre normalmente em alguns meses ou, em alguns casos, em semanas ou dias. O diagnóstico é feito por um psiquiatra com base no comportamento do paciente e seu histórico.

O psiquiatra usará os critérios diagnósticos de manuais internacionais como o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) ou o CID-11 (Classificação Internacional de Doenças) para comparar os sintomas do paciente com os critérios estabelecidos para os transtornos psicóticos.

A avaliação também envolve descartar outras condições médicas ou neurológicas que possam estar causando os sintomas, como tumores cerebrais ou epilepsia, através de exames físicos e, se necessário, exames complementares como ressonância magnética ou tomografia computadorizada do cérebro.

Além disso, o profissional avalia também o uso de substâncias e medicamentos por parte do paciente porque elas podem induzir sintomas psicóticos. O tratamento inclui medicamentos e terapia.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo", contou a influenciadora no trecho da entrevista divulgado nas redes sociais. "É como se a minha mente rompesse com a realidade."

Quando estava confinada na casa do BBB 24, Vanessa começou a questionar o que era real e chegou a sugerir que os participantes seriam atores contratados.

As reações de Vanessa chamaram atenção dos próprios participantes e também de muita gente do lado de fora, que começou a questionar a sua permanência no jogo. Ela acabou pedindo para sair no último dia 19.