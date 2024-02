Mohammed bin Rashid: Comércio exterior não petrolífero de bens e serviços dos EAU ultrapassou AED 3,5 trilhões em 2023 pela primeira vez

DUBAI, 18 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, disse que os Emirados Árabes Unidos, sob a liderança do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, alcançaram números sem precedentes de comércio exterior não petrolífero, ultrapassando AED 3,5 trilhões (cerca de USD 950 bilhões).

O xeique Mohammed bin Rashid declarou no domingo que "anunciamos que o comércio exterior não petrolífero de bens e serviços dos EAU ultrapassou AED 3,5 trilhões em 2023 pela primeira vez na história econômica do país, apesar da desaceleração global no movimento do comércio internacional, de acordo com relatórios da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento".

E acrescentou: "Indicamos no início de 2023 que seria um ano econômico recorde. Os EAU estabeleceram novas pontes de cooperação por meio de acordos de parceria abrangentes. Assim, nosso comércio exterior com os dez principais parceiros comerciais aumentou em 26%, com a Turquia em mais de 103%, com Hong Kong-China em 47% e com os EUA em 20%".

E afirmou que os Emirados estão hoje no centro do movimento comercial internacional. "Nossos compromissos econômicos com todos continuam", reiterou.

Superando os desafios do comércio global

O crescimento recorde do comércio exterior não petrolífero do país coincidiu com um aumento contínuo no valor das exportações não petrolíferas em 2023, ultrapassando AED 441 bilhões (USD 120 bilhões), com uma taxa de crescimento de 16,7% em comparação com 2022, e as exportações de 2023 mais do que dobraram em relação às exportações de 2018 e estão perto de alcançar o dobro das exportações de 2019, já que aumentaram 28% em comparação com 2021, bem como 66% em comparação com 2020 e 84% em comparação com 2019.

A contribuição das exportações de bens não petrolíferos para o comércio exterior geral do país aumentou para 17,1%, ante 14,1% em 2019 e 13% em 2018.

O crescimento recorde no comércio exterior total e nas exportações não petrolíferas foi acompanhado por um aumento semelhante nas reexportações, que atingiram AED 690 bilhões (USD 188 bilhões), um crescimento de 6,9% em comparação com 2022 e uma taxa de crescimento de 27,7% em comparação com 2021. As reexportações mantiveram a tendência de crescimento nos últimos anos, com exceção de 2020, que é considerado um ano excepcional devido à pandemia de Covid-19 e aos fechamentos que a acompanharam em todo o mundo.

As importações também aumentaram para AED 1,4 trilhão (USD 380 bilhões), um crescimento de 14,2% em comparação com 2022. As 10 principais commodities importadas alcançaram um crescimento de 20,9% em 2023 em comparação com 2022, e o restante das commodities cresceu 6,3%. As commodities importadas mais importantes são ouro, telefones, óleos de petróleo, carros e diamantes.

Recuperação do comércio de serviços dos EAU

Em 2023, o superávit do comércio de serviços dos Emirados Árabes Unidos cresceu para AED 207 bilhões, acima dos AED 96,26 bilhões em 2021, indicando um aumento contínuo em sua participação nas exportações globais de serviços. Setores-chave como viagens e turismo, TIC, serviços profissionais e financeiros, educação, turismo médico, serviços financeiros islâmicos, economia criativa e logística tiveram uma contribuição significativa para esse crescimento.

Crescimento do comércio dos EAU com os 10 principais parceiros comerciais

Em 2023, o comércio não petrolífero dos Emirados Árabes Unidos com seus 10 principais parceiros cresceu significativamente. O comércio com a Turquia, que contribuiu com 5,1% do total, cresceu 103,7%, o maior entre os 10 principais. Isso ocorreu após a implementação, em setembro, do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países. Outros aumentos notáveis foram registrados com Hong Kong-China (47,9%), que agora ocupa o oitavo lugar entre os dez principais parceiros comerciais dos EAU, com os EUA (20,1%) e com a China (4,2%). O comércio com a Índia, que tem um acordo semelhante desde maio de 2022, cresceu 3,9%, representando mais de 7,6% do comércio total.

As exportações não petrolíferas para os 10 principais parceiros cresceram 26,9%, com a Turquia respondendo por quase 60% das exportações dos Emirados Árabes Unidos nos últimos cinco meses de 2023 - e destacando o impacto do Acordo de Parceria Econômica Abrangente que entrou em vigor em setembro. A Índia foi o segundo maior destinatário das exportações dos EAU.

A China continuou sendo o principal parceiro comercial dos Emirados Árabes Unidos, seguida pela Índia, EUA, Arábia Saudita e Turquia. Os cinco seguintes foram Iraque, Suíça, Hong Kong, Japão e o Sultanato de Omã.

Principais exportações de mercadorias

Ouro, alumínio, óleos, cigarros, joias, fios de cobre e polímeros de etileno encabeçaram a lista das exportações de mercadorias mais importantes do país.

O desempenho trimestral promete mais crescimento

No quarto trimestre de 2023, o comércio exterior não petrolífero de mercadorias dos Emirados atingiu um recorde de AED 710 bilhões (USD 193 bilhões), um crescimento de 16,3% em relação ao ano anterior e de 12,4% em relação ao trimestre anterior. Essa foi a primeira vez que o comércio não petrolífero ultrapassou AED 700 bilhões (USD190 bilhões) em um trimestre. As exportações não petrolíferas de mercadorias totalizaram AED 132,2 bilhões (USD 36 bilhões), um aumento de 39,3% em relação ao ano anterior e de 26,9% em relação ao trimestre anterior. Desde o primeiro trimestre de 2023, as exportações não petrolíferas têm superado consistentemente AED 100 bilhões (USD 27,2 bilhões).