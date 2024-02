Militares da Ucrânia dizem que repeliram ofensiva russa na frente sul

QUIIV (Reuters) - As forças ucranianas repeliram uma ofensiva russa na frente sul após a retirada das tropas de Kiev da devastada cidade oriental de Avdiivka, disseram militares ucranianos neste domingo.

O chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, disse no sábado que as tropas de Kiev se retiraram de Avdiivka para evitar um cerco após meses de ferozes ataques russos, no maior avanço de Moscou desde que suas tropas capturaram a cidade de Bakhmut, em maio passado.

“As forças de defesa no setor de Zaporizhzhia derrotaram a ofensiva russa de ontem”, disseram militares ucranianos no aplicativo de mensagens Telegram.

Os militares disseram que 18 veículos blindados, incluindo três tanques, foram destruídos e que os russos “recuaram para suas posições anteriores”.

Até agora não houve comentários do lado russo.

A direção sul de Zaporizhzhia tornou-se o foco principal da contra-ofensiva ucraniana no verão de 2023, embora não tenha havido avanços significativos e apenas alguns assentamentos tenham sido libertados.

(Reportagem de Pavel Polityuk)