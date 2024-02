Milan perde para Monza e desperdiça chance de assumir vice-liderança do Italiano

O Milan desperdiçou a chance de ultrapassar a Juventus (2ª) assumir a vice-liderança do Campeonato Italiano ao ser derrotado neste domingo (18) pelo Monza por 4 a 2, no jogo que encerrou a 25ª rodada.

Com o resultado, o time 'rossonero' (52 pontos) fica na terceira posição com dois pontos atrás da Juve e uma diferença praticamente inalcançável para a líder e arquirrival Inter de Milão (63 pontos), que na sexta-feira goleou a lanterna Salernitana por 4 a 0.

Vindo de nove jogos sem perder (sete vitórias e dois empates), o Milan sentiu o desgaste do jogo de ida do playoff da Liga Europa na última quinta-feira contra o Rennes (vitória por 3 a 0), com jogadores essenciais no esquema do técnico Stefano Pioli, como Rafael Leão, Christian Pulisic e Olivier Giroud, começando no banco de reservas.

O jogo se desenhou para o Monza depois dos gols de Matteo Pessina (45' de pênalti), e do português Dany Mota (45'+6). Além disso, o Milan ficou com um jogador a menos no início do segundo tempo, com a expulsão do atacante sérvio Luka Jovic (54').

Leão, Pulisic e Giroud entraram em campo e o atacante francês diminuiu para os 'rossoneri' marcando seu 12º gol no campeonato (64').

A minutos do fim, Pulisic fez o segundo e deu esperanças ao Milan de conseguir pelo menos o empate, mas o Monza voltou a ficar à frente no placar depois que Warren Bondo acertou um belo chute de fora da área (90') e selou a vitória nos acréscimos com mais um gol, de Lorenzo Colombo (90'+).

"Sofremos quatro gols, isso diz tudo: cometemos erros demais e, quando empatamos em 2 a 2, faltou lucidez", lamentou Pioli.

"É uma derrota machuca. A noite não poderia ter sido pior", acrescentou o técnico milanista.

Mais cedo, a Lazio foi derrotada em casa pelo Bologna por 2 a 1, quatro dias depois de bater o Bayern de Munique (1 a 0) no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time romano saiu na frente com um gol de Gustav Isaksen (18'), mas os visitantes empataram ainda no primeiro tempo com Oussama El Azzouzi (39'),

A virada do Bologna veio perto do final da partida, com Joshua Zirkzee marcando seu oitavo gol na temporada (78').

Graças a esta quarta vitória consecutiva, o time do técnico Thiago Motta chega aos mesmos 45 pontos da Atalanta, que no sábado goleou o Sassuolo (17º) por 4 a 0 e ocupa a quarta posição, a última que dá vaga na próxima Champions.

"Foi um teste importante para nós (...) mas ainda é muito cedo para pensar em Liga dos Campeões", afirmou Motta.

Por sua vez, a Lazio se distancia da briga pela principal competição europeia e fica em oitavo, com 37 pontos.

Já Roma (6ª) manteve a sequência positiva desde a saída do técnico português José Mourinho e a chegada de Danielle De Rossi e conseguiu uma boa vitória sobre o Frosinone (15º), por 3 a 0, com gols do atacante iraniano Sardar Azmoun (38'), do zagueiro holandês Dean Huijsen (71) e do volante argentino Leandro Paredes (81' de pênalti).

--Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Torino - Lecce 2 - 0

Inter - Salernitana 4 - 0

- Sábado:

Napoli - Genoa 1 - 1

Hellas Verona - Juventus 2 - 2

Atalanta - Sassuolo 3 - 0

- Domingo:

Lazio - Bologna 1 - 2

Empoli - Fiorentina 1 - 1

Udinese - Cagliari 1 - 1

Frosinone - Roma 0 - 3

Monza - Milan 4 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 63 24 20 3 1 59 12 47

2. Juventus 54 25 16 6 3 38 17 21

3. Milan 52 25 16 4 5 49 31 18

4. Atalanta 45 24 14 3 7 47 23 24

5. Bologna 45 25 12 9 4 37 23 14

6. Roma 41 25 12 5 8 45 30 15

7. Fiorentina 38 25 11 5 9 37 29 8

8. Lazio 37 24 11 4 9 29 26 3

9. Napoli 36 24 10 6 8 33 28 5

10. Torino 36 24 9 9 6 23 20 3

11. Monza 33 25 8 9 8 25 30 -5

12. Genoa 30 25 7 9 9 26 31 -5

13. Lecce 24 25 5 9 11 24 39 -15

14. Udinese 23 25 3 14 8 25 38 -13

15. Frosinone 23 25 6 5 14 32 52 -20

16. Empoli 22 25 5 7 13 19 38 -19

17. Sassuolo 20 24 5 5 14 29 45 -16

18. Hellas Verona 20 25 4 8 13 23 34 -11

19. Cagliari 19 25 4 7 14 23 46 -23

20. Salernitana 13 25 2 7 16 20 51 -31

jr/iga/dr/cb

© Agence France-Presse