Piscina limpinha: conheça esse aspirador robô que faz o trabalho sozinho

Limpar a piscina não é uma tarefa fácil, mas com a ajuda da tecnologia, essa tarefa pode ficar não só mais simples como também satisfatória, daquelas que dá até prazer de ver. Um "achadinho" que promove isso é o aspirador robô de piscina sem fio. Ele fica com o trabalho pesado, removendo areia e folhas da água.

O produto custa pouco mais de R$ 1 mil na Amazon, parceira do UOL, se você usar um cupom adicional de 5% de desconto. A seguir, veja o que esse aspirador tem de bom e o que diz quem o comprou.

Aspirador robô para piscina: como funciona?

Para usar, é só colocar na piscina e ele faz a limpeza sozinho.

Como é sem fio, não precisa se preocupar com fios emaranhados.

A bateria permite que o aspirador funcione sem parar por duas horas.

O que esse aspirador para piscina tem de bom?

Tem a função de estacionamento, para parar perto da parede da piscina quando a bateria estiver muito baixa ou depois de concluir um ciclo de trabalho.

Promete uma sucção forte da sujeira.

Vem com um gancho para levantar o aspirador da água sem se molhar.

