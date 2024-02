Itália promete endurecer normas de segurança no trabalho

FLORENÇA, 18 FEV (ANSA) - O governo da Itália prometeu endurecer as leis sobre segurança no trabalho, após um desabamento em um canteiro de obras em Florença, na Toscana, ter deixado quatro operários mortos e um desaparecido na última sexta-feira (16).

"Se for preciso intervir para deixar as normas ainda mais incisivas, faremos isso. O governo não vai fugir deste tema, a segurança no trabalho terá de ser matéria obrigatória nas escolas", afirmou a ministra do Trabalho, Marina Elvira Calderone, em visita ao local da tragédia em Florença.

O incidente ocorreu durante obras de construção de uma unidade da rede de supermercados Esselunga, quando uma viga se soltou e causou um efeito dominó na estrutura.

"A minha presença aqui é para dizer que o governo está atento a este tema", garantiu Calderone. A ministra, no entanto, evitou apontar culpados pela tragédia. "Deixemos que as autoridades trabalhem para entender melhor todas as dinâmicas", salientou.

Ao todo, oito trabalhadores foram atingidos pelo desabamento, sendo que três - todos cidadãos romenos - tiveram apenas ferimentos. Já os corpos retirados dos escombros são de um italiano e três imigrantes de origem norte-africana. As buscas pelo operário desaparecido continuam. (ANSA).

