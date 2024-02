Golpe da carteira perdida: como bandidos têm enganado e furtado motoristas

Criminosos estão recorrendo a mais um golpe para furtar pertences de motoristas. A tática costuma acontecer em estacionamentos de estabelecimentos comerciais movimentados, como shoppings, supermercados e lojas de departamentos.

Como funciona

O golpe foi flagrado no vídeo que ilustra este texto e tem circulado pelas redes sociais

Bandidos agem em dupla: um deles distrai a vítima e faz com que ela saia do veículo, justamente no momento em que está prestes a deixar o local

Enquanto isso, o outro criminoso furta pertences deixados dentro do carro - aproveitando-se dos instantes de distração

Como é comum nesses casos, tudo acontece em questão de alguns poucos segundos

Objeto é deixado no chão

No vídeo, uma mulher se aproxima do automóvel já com a condutora ao volante, preparando-se para sair de ré. Antes de abordar a motorista, a golpista larga um objeto perto na traseira do veículo, ainda estacionado.

Não é possível identificar o objeto em questão; pode ser uma carteira, uma peça de automóvel ou outro item que o condutor possa ter perdido no caminho até seu carro. Alertada pela mulher sobre o "objeto perdido", a motorista sai do veículo, esquecendo-se de trancar as portas.

Enquanto a vítima conversa com a criminosa, para verificar do que se trata, chega outro bandido, que abre a porta do passageiro, retira uma bolsa e sai andando, apressadamente. Tudo acontece sem que a vítima perceba.

Desconfie de pessoas estranhas

Golpista joga objeto no chão e imediatamente aborda motorista para fazê-la sair do respectivo carro Imagem: Reprodução/Instagram

O policial federal Fábio Henriques, que compartilhou o vídeo do golpe, orienta a sempre deixar carteira, bolsa e outros objetos de valor longe do alcance de estranhos.

Fique atento ao que está acontecendo ao seu redor e seja consciente de pessoas suspeitas ou comportamentos fora do comum. Preste atenção especial em locais movimentados e desconfie de estranhos que 'puxam conversa' nesses locais" Fábio Henriques, especialista em defesa pessoal

Henriques também orienta a não exibir objetos de valor em público, além de não compartilhar dados pessoais com estranhos e tampouco nas redes sociais.

"Evite deixar objetos de valor no interior do carro e tenha cuidado com seus pertences em locais públicos. Mantenha bolsas e mochilas sempre à sua frente e nunca as deixe sem vigilância", alerta o especialista.

