Gastos com viagens na China durante Ano Novo Lunar superam níveis pré-Covid

PEQUIM (Reuters) - As receitas do turismo na China durante os feriados do Ano Novo Lunar, que terminaram no sábado, aumentaram 47,3% em relação ao ano anterior e ultrapassaram os níveis de 2019, antes da pandemia de Covid, graças a um boom de viagens domésticas em meio a uma pausa mais longa do que o normal, mostraram dados oficiais neste domingo.

Os dados podem oferecer um alívio temporário ao governo, uma vez que a segunda maior economia do mundo tem enfrentado riscos deflacionários num contexto de fraca procura dos consumidores. No entanto, a sustentabilidade do impulso do turismo é incerta, e as receitas por viagem permaneceram abaixo do nível pré-pandemia.

Durante o feriado, quando ocorre a maior migração anual do mundo, as atrações turísticas de todo o país receberam grandes multidões.

Os gastos com turismo doméstico aumentaram 47,3%, para 632,7 bilhões de yuans (87,96 bilhões de dólares), em relação ao mesmo período de férias de 2023, de acordo com dados do Ministério da Cultura e Turismo.

O número de viagens nacionais realizadas durante as férias deste ano cresceu 34,3% em relação ao ano anterior.

Em comparação com o feriado do Ano Novo Lunar de 2019, antes da pandemia atingir o país, os gastos com turismo doméstico aumentaram 7,7% e as viagens domésticas aumentaram 19%, de acordo com os dados do ministério.

Mas o feriado em 2024 durou oito dias -- um dia a mais do que o feriado do Ano Novo Lunar em 2019.

